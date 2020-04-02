​Şanlıurfa’da Üç Kişi Öldü

Şanlıurfa Büyükşehir belediyesi günlük defin listesini yayımladı.
SADIK ÇEKİCİ
Emin oğlu Sadık Çekici hayatını kaybetti. Cenazesi Bediüzzaman Aile Mezarlığında defnedilecektir.
AYŞE COŞKUN
Halil kızı Ayşe Coşkun hayatını kaybetti. Cenazesi Karaköprü Aile Mezarlığında defnedilecektir.
SABİHA TÜRKMEN
Kamil kızı Sabiha Türkmen hayatını kaybetti. Cenazesi Bediüzzaman AileMezarlığı’nda defnedilecektir.
Urfaflash ailesi olarak merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz..
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