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Bu haber 02 Nisan 2020 11:13:34 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Üç Kişi Öldü

​Şanlıurfa’da Dün Geceden Bu yana Üç Kişi Öldü

​Şanlıurfa’da Üç Kişi Öldü

 
Şanlıurfa Büyükşehir belediyesi günlük defin listesini yayımladı.
SADIK ÇEKİCİ
 
Emin oğlu Sadık Çekici hayatını kaybetti. Cenazesi Bediüzzaman Aile Mezarlığında defnedilecektir.
 
AYŞE COŞKUN
 
Halil kızı Ayşe Coşkun hayatını kaybetti. Cenazesi Karaköprü Aile Mezarlığında defnedilecektir.
 
SABİHA TÜRKMEN
 
Kamil kızı Sabiha Türkmen hayatını kaybetti. Cenazesi Bediüzzaman AileMezarlığı’nda defnedilecektir.
 
Urfaflash ailesi olarak merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz..
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Asayiş
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