Bilecik'te trafik kazası 3 yaralı

Şanlıurfa Birecik E90 karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç arkadan tırın altına girdi. Önceki gün meydana gelen trafik kazasında Şanlıurfa Hilvan Aşağı Ekece Mahallesi nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenilen Necmettin R. Serhat R. Ve Muzaffer R. Yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada hurdaya dönen araç ise olay yerine gelen çekici ile kaldırıldı.