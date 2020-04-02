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Bu haber 02 Nisan 2020 10:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa DSİ kanalında yüzen çöp Adaları oluştu

Şanlıurfa DSİ kanalında yüzen çöp Adaları oluştu.

Şanlıurfa DSİ kanalında yüzen çöp Adaları oluştu

Şanlıurfa Haliliye ilçesinden geçen DSİ sulama kanalında çevre kirliliği oluşuyor. Gün boyunca alkoliklerin mesken tuttuk kanal çevresi pislikten ve tehlikeden geçilmez oldu.
 
GAP vadisi 3 projesinin hayata geçirildiği bölgeler gündüz gözüyle bile sarhoşların mesken tuttuğu kanalboyu ailelere ailelere kapatıldı. Sarhoşların kullandığı alkol şişeleri ve cips gibi gönderin artıkları poşetler kanala atılınca kanal yüzeyinde alaka yüzen bir çöp tabakası oluştu.
 
Dünyada salgın haline alan Corona virüs nedeniyle bu tür alanların kapalı olması gerekirken hala gruplar halinde sarhoşların alkol kullanıp artıklarından kanal atması dikkatlerden kaçmadı.
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