Siverek’te Sel Mahalleyi Bastı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Anacak Mahallesi sel sularına teslim oldu.Akşam saatlerinden başlayarak ertesi gün sabaha kadar aralıksız bir şekilde yağan sağanak yağmur, mahallenin çevresindeki dereleri taşırınca mahalle merkezi su altında kaldı. Mahallede bulunan ahırlar sel sularının ortasında kaldı.Meydana gelen sel felaketi mahallede maddi hasara neden oldu. Söz konusu mahallede geçen yıl bu zamanlar da yine sel felaketi yaşanmış ve mahallede maddi hasar meydana gelmişti.