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Bu haber 02 Nisan 2020 08:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Bakan Koca, Urfa’daki Korona Vaka Sayısını Açıkladı

Bakan Urfa’daki Korona Vaka Sayısını Açıkladı

Bakan Koca, Urfa’daki Korona Vaka Sayısını Açıkladı

Türkiye günlük Corona virüs tablosuna göre, 14 bin 396 test sonucunda 2 Bin 148 kişinin Korona virüsüne yakalandığını 63 vatandaşın ise hayatını kaybettiği yazıyor. Ayrıca bugüne kadar 333 vatandaşın taburcu edildiği ifade edildi.
 
Bugüne kadar yapılan 106 bin 799 test sonucunda 15 bin 679 kişi koronavirüse yakalandı. Toplamda Vefat sayısı ise 277’ye ulaştı.
 
Son olarak 979 vatandaş yoğun bakım da tedavi görüyor. Şanlıurfa’da 11 kişi de korona virüsü görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi illerde daha çok virüsün görüldüğünü açıkladı.
 
Koca:”Artık bütün illerimizde bu vakanın olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul’da. İstanbul’daki vaka sayısı 8 852. %60’lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli, Konya 584 vaka.
 
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