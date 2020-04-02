​İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Husumetli Aileler Birbirine Girdi

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 15.30 sırasında Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1171 Sokakta meydana geldi.Aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki aile yakınları sokakta karşılaştı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgada av tüfeği de kullanıldı. Kimin kullandığı tespit edilemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kendi araçlarıyla gittikleri yakındaki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Editör: Ahmet Şen