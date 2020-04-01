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Bu haber 01 Nisan 2020 23:00:28 Tarihinde eklenmiştir.

Apartman dairesini kumarhaneye çevirdiler!

Korona virüsü sebebiyle ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında umuma açık eğlence yerleri ve kahvehanelerin kapatılmasını fırsat bilen şahıslar, ilçe merkezinde bir apartman dairesini kumarhaneye çevirdi.

Apartman dairesini kumarhaneye çevirdiler!

Amasya’nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin yapmış olduğu yoğun araştırma sonunu tespit edilen adrese ani baskın düzenlendi. Ekipler, kumarhaneye çevrilen mekanda masalarda oyun oynayan 7 kişi yakaladı.


Yine bu mekanda birden çok oyun masasının yapboz ve iskambil kağıtlarının olduğu görüldü. Suç unsurlarına el konularak, şüphelilere kumar oynamaktan ve İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbirlere aykırı davranmaktan adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca kumar oynamaktan ve korona virüs tedbirlerini ihlal etmekten dolayı şahıslara toplam 21 bin TL ceza yazıldı.





Editör: Ahmet Şen 
 
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