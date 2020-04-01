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Bu haber 01 Nisan 2020 22:30:30 Tarihinde eklenmiştir.

​Türkiye’den İspanya ve İtalya’ya Koronavirüs Yardımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, MSB'ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkânlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya’ya TSK'ya ait uçak ile gönderildi.

​Türkiye’den İspanya ve İtalya’ya Koronavirüs Yardımı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsü etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dünya genelindeki yeni tip 'korona virüs' (Covid-19) vaka sayısı 800 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 40 bini aştı. Bu salgından en çok etkilenen ülkelerin başında ise İtalya ve İspanya geliyor. 


 

Tıbbi Yardımlar Yerine Ulaştı

Bu çerçevede, Türkiye salgından etkilenen İtalya ve İspanya’ya tıbbi malzeme gönderdi. Yerli ve milli imkanlarla MKE ve askeri dikimevinde üretilen tıbbi malzemeleri taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'da bulunan Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalanarak İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptı. İçerisindeki tıbbi malzemeleri bıraktıktan sonra askeri kargo uçağının İtalya'ya doğru hareket etmesi planlanıyor.

Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "COVID-19 ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, İspanya’nın Madrid kentine iniş yaptı" denildi.






Editör: Ahmet Şen 






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Dünya
​Türkiye’den İspanya ve İtalya’ya Koronavirüs Yardımı
​Türkiye’den İspanya ve İtalya’ya Koronavirüs Yardımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, MSB'ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkânlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya’ya TSK'ya ait uçak ile gönderildi.
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