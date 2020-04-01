​Son Dakika! Sağlık Bakanı Koronavirüsten Ölenlerin Sayısını Açıkladı

SON 24 SAATTE 63 CAN KAYBI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları;Karşımızda sürekli hareket halinde olan içeri sızacak boşluk arayan bir düşman var. İnsanlık buna ilk kez tanık oluyor, dayanışma şimdi izolasyonla gerçekleşiyor. Dünya korona virüse karşı ne başarı göstermişse bunu izolasyona borçludur.Temas, mesafe ve izolasyon. Bu üç kelime hayati önemde. Eğer temel kural uygulanmazsa diğer tedbirler bizi koruyamaz. Tehdit herkes için ortak. Davranış ortak olmalıdır.Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396. Bugünkü vaka sayısı 2148. Bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 63.Editör: Ahmet Şen