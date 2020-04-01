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Bu haber 01 Nisan 2020 20:30:17 Tarihinde eklenmiştir.

​Yavuz'dan birlik ve baraberlik çağrısı!

Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzun bir ifadesi olarak “BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM “ adıyla bir yardım kampanyası başlatılmıştır. Bu kampanya bu zor ve zahmetli süreci birlikte el ele vererek atlatmak üzere başlatılmış bir dayanışma kampanyasıdır."

​Yavuz'dan birlik ve baraberlik çağrısı!

Başkan Mehmet Yavuz; "kampanya bu zor ve zahmetli süreci birlikte el ele vererek atlatmak üzere başlatılmış bir dayanışma kampanyasıdır.    Bu kampanya sadece yardım toplama kampanyası değildir. Devletimizin ihtiyacı olduğu için de değildir. Bu kampanya birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin bir ifadesidir. Bu kampanya Çanakkale ruhunun günümüzde yeniden yaşatılmasıdır. Ben sen yok, biz varız. Hep birlikte Türkiyeyiz. Bu kampanyaya destek verirken az, çok yok, önemli olan bu dayanışmaya ortak olmaktır.  Bu kampanya bir çok yaramızı sarmakla beraber, kardeşlik ve dayanışma ruhumuzun pekişmesine vesile olacaktır.  Haydi Türkiye hep beraber el ele verelim. Ülkemizi hep beraber güzel yarınlara beraber taşıyalım.  BU ÜLKE HEPİMİZİN..."



Editör: Ahmet Şen 


 
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