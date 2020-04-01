​Yavuz'dan birlik ve baraberlik çağrısı!

Başkan Mehmet Yavuz; "kampanya bu zor ve zahmetli süreci birlikte el ele vererek atlatmak üzere başlatılmış bir dayanışma kampanyasıdır. Bu kampanya sadece yardım toplama kampanyası değildir. Devletimizin ihtiyacı olduğu için de değildir. Bu kampanya birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin bir ifadesidir. Bu kampanya Çanakkale ruhunun günümüzde yeniden yaşatılmasıdır. Ben sen yok, biz varız. Hep birlikte Türkiyeyiz. Bu kampanyaya destek verirken az, çok yok, önemli olan bu dayanışmaya ortak olmaktır. Bu kampanya bir çok yaramızı sarmakla beraber, kardeşlik ve dayanışma ruhumuzun pekişmesine vesile olacaktır. Haydi Türkiye hep beraber el ele verelim. Ülkemizi hep beraber güzel yarınlara beraber taşıyalım. BU ÜLKE HEPİMİZİN..."Editör: Ahmet Şen