Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 01 Nisan 2020 20:00:39 Tarihinde eklenmiştir.

AÇSH Şanlıurfa İl Müdürlüğü Vatandaşlara Hizmet Etmeye Devam Ediyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yeni tip Koronavirüs (Covid-19 ) tedbirleri kapsamında vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor.

AÇSH Şanlıurfa İl Müdürlüğü Vatandaşlara Hizmet Etmeye Devam Ediyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19 ) tedbirleri kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün de katılımlarıyla , 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu “faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.



İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet sunan ve aktif şekilde sahada yer alan Asdep Personeli tarafından gıda yardımı, hijyen ve dezenfektan kiti desteği, banka işlemleri desteği, gerekli durumlarda uygun sağlık kuruluşuna nakil, ilaç temini, alışveriş yapılması ve teslimi ile danışmanlık ve rehberlik gibi hizmetleri ile vatandaşların ihtiyaçları 7/24 karşılanıyor.





Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Son Dakika! Sağlık Bakanı Koronavirüsten Ölenlerin Sayısını Açıkladı
​Son Dakika! Sağlık Bakanı Koronavirüsten Ölenlerin Sayısını Açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor...
AÇSH Şanlıurfa İl Müdürlüğü Vatandaşlara Hizmet Etmeye Devam Ediyor
AÇSH Şanlıurfa İl Müdürlüğü Vatandaşlara Hizmet Etmeye Devam Ediyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yeni tip Koronavirüs (Covid-19 ) tedbirleri kapsamında vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor.
​Karaköprü Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor
​Karaköprü Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor
Karaköprü Belediyesi'nin temizlik işleri araç filosuna yeni bir çöp toplama aracı eklendi.
​Eyyübiye Belediyesi Zabıta Ekipleri Denetimlerini Aralıksız Bir Şekilde Sürdürüyor
​Eyyübiye Belediyesi Zabıta Ekipleri Denetimlerini Aralıksız Bir Şekilde Sürdürüyor
Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, sağlık ve hijyen denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.
​Haliliye’de İhtiyaç Sahibi Ailelerin Kartları Adreslerine Teslim Edildi
​Haliliye’de İhtiyaç Sahibi Ailelerin Kartları Adreslerine Teslim Edildi
Haliliye Belediyesi, Sosyal Market’inden yararlanabilecek ihtiyaç sahibi vatandaşların kartlarını koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında adreslerine teslim etti.
​Başkan Soylu,Maaşını Bağışladı
​Başkan Soylu,Maaşını Bağışladı
Başkan Soylu, maaşını bağışlayarak kampanyaya destek oldu Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Milli Dayanışma” kampanyasına bir maaşını bağışlayarak destek verdi.
​Şanlıurfa Valiliği Duyurdu 1000 TL'lik Ödeme Bugün Başladı
​Şanlıurfa Valiliği Duyurdu 1000 TL'lik Ödeme Bugün Başladı
Şanlıurfa Valiliğinden, koronavirüs önlemleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin etkilenmemesi için hazırlanan sosyal yardım kapsamında belirli şartları karşılayan vatandaşlara yapılacak 1000 TL sosyal yardım ödemesi hakkında bir açıklama yapıldı.
Başkan Özyavuz İle 1 Yıl
Başkan Özyavuz İle 1 Yıl
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde cumhur ittifakından MHP Harran Belediye Başkanı seçilen Mahmut Özyavuz hizmette bugün itibariyle bir yılını doldurdu.
​Şanlıurfa’da Selde Mahsur Kalan Aile Botla Kurtarıldı
​Şanlıurfa’da Selde Mahsur Kalan Aile Botla Kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçe kırsalında dün gece etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel ortasında mahsur kalan 6 kişilik aile, itfaiye tarafından botlarla kurtarıldı.
​Koronavirüs Şanlıurfa’da Temizlik Ürünlerinin Satışını Artırdı
​Koronavirüs Şanlıurfa’da Temizlik Ürünlerinin Satışını Artırdı
Dünyayı endişeye sürükleyen korona virüsü nedeniyle hijyen ürünleri sabun, mendil, peçete, kağıt havlu ve maske çeşitleri Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yok satıyor.
​Şanlıurfa’daki Operasyonda Yakıt Deposundan Çıktı
​Şanlıurfa’daki Operasyonda Yakıt Deposundan Çıktı
Şanlıurfa’da 23 bin 917 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili 4 tır sürücüsü gözaltına alındı.
​Başkan Yardımcısı Aslıhan, Denetimde
​Başkan Yardımcısı Aslıhan, Denetimde
Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan, Eyyübiye’de buluna n park ve bahçeleri denetledi.
​Koronavirüsün En çok Görüldüğü iller Açıklandı!
​Koronavirüsün En çok Görüldüğü iller Açıklandı!
​Son Dakika! Sağlık Bakanı Koronavirüsten Ölenlerin Sayısını Açıkladı
​Son Dakika! Sağlık Bakanı Koronavirüsten Ölenlerin Sayısını Açıkladı
AÇSH Şanlıurfa İl Müdürlüğü Vatandaşlara Hizmet Etmeye Devam Ediyor
AÇSH Şanlıurfa İl Müdürlüğü Vatandaşlara Hizmet Etmeye Devam Ediyor
​'Evde Kal'an Erkeklerin Ev Halleri Sosyal Medyayı Salladı
​'Evde Kal'an Erkeklerin Ev Halleri Sosyal Medyayı Salladı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿