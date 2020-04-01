AÇSH Şanlıurfa İl Müdürlüğü Vatandaşlara Hizmet Etmeye Devam Ediyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19 ) tedbirleri kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün de katılımlarıyla , 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu “faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet sunan ve aktif şekilde sahada yer alan Asdep Personeli tarafından gıda yardımı, hijyen ve dezenfektan kiti desteği, banka işlemleri desteği, gerekli durumlarda uygun sağlık kuruluşuna nakil, ilaç temini, alışveriş yapılması ve teslimi ile danışmanlık ve rehberlik gibi hizmetleri ile vatandaşların ihtiyaçları 7/24 karşılanıyor.Editör: Ahmet Şen