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Bu haber 01 Nisan 2020 19:30:42 Tarihinde eklenmiştir.

​'Evde Kal'an Erkeklerin Ev Halleri Sosyal Medyayı Salladı

Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalmayı tercih eden erkeklerin ev halleri sosyal medyayı salladı.

​'Evde Kal'an Erkeklerin Ev Halleri Sosyal Medyayı Salladı

Kimi erkek el işi ördü, kim evi süpürdü, kimisi de mantı açıp yaprak sardı. Bu durumsa en çok ev hanımlarının işine yaradı.






Korona virüs tedbirleri kapsamında Antalya'da birçok vatandaş evde kal çağrısına uyuyor.






Ailesiyle birlikte evde zaman geçiren erkeklerin ev halleriyse sosyal medyayı salladı.








300 bine yakın instegram takipçi sayısıyla vatandaşların yaşadıkları ilginç olayları paylaştığı ‘Antalya Hakkında' adlı sayfada, korona virüs tedbirleri kapsamında eve kapanan erkeklerin yaptıkları ev işleri paylaşıldı.







Hijyen ve temizliğin ön planda tutulduğu görüntülerde erkeklerin kimi bulaşık yıkadı, kim evi süpürüp perde astı, kimisi de mantı açıp yaprak sardı. Bu durum da en çok ev hanımlarının işine yaradı.








Yüz binlerce vatandaşın izlediği görüntülerde erkeklerin anne ve eşlerine yardımcı olması, sosyal medya kullanıcılarından takdir topladı.





















































Editör Ahmet Şen


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​'Evde Kal'an Erkeklerin Ev Halleri Sosyal Medyayı Salladı
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Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalmayı tercih eden erkeklerin ev halleri sosyal medyayı salladı.
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