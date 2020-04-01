​Karaköprü Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibesiyle alınan aracı incelerken, daha temiz bir Karaköprü için önemli bir aracı filolarına kattıklarını kaydetti.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda gerçekleştirdiği temaslar sonucu hibe olarak aldığı çöp toplama aracı temizlik işleri araç filosuna katılarak hizmet vermeye başladı. Ciddi bir maddi değeri olan aracı hibe olarak belediyeye kazandıran Başkan Baydilli aracı inceledi.Daha sağlıklı ve daha hijyen bir Karaköprü için çalıştıklarını dile getiren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Temizlik işlermizi güçlendirmeye devam etmekle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hibe ettiği çöp toplama aracımızı filomuza katarak vatandaşlarımıza daha güzel bir hizmet etmeye katkı sağlayacaktır. çöp toplama aracının belediyeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.Çin'in Wuhan şehirinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan Corona virüsüne karşı durmadan çalıştıklarını belirten Başkan Baydilli, "Koronavirüsle mücadelede devletimizce alınan tedbirleri bir bir uygulamaktayız. Bu konuda Belediye olarak üzerimize düşen görevi ve özelliklede temzilik konusundaki hijyeni ve dezenfekte çalışmalarımızı en iyi şekilde yerine getirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.Corona virüsünün ciddiye alınması gerek bir durum olduğunu belirten Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve alınan tedbirlere titizlikle uyulması gerektiğini ve salgına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.Editör: Ahmet Şen