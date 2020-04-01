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Bu haber 01 Nisan 2020 16:30:28 Tarihinde eklenmiştir.

​Haliliye’de İhtiyaç Sahibi Ailelerin Kartları Adreslerine Teslim Edildi

Haliliye Belediyesi, Sosyal Market’inden yararlanabilecek ihtiyaç sahibi vatandaşların kartlarını koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında adreslerine teslim etti.

​Haliliye’de İhtiyaç Sahibi Ailelerin Kartları Adreslerine Teslim Edildi

Haliliye Belediyesi, asli görevlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlere devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sosyal Market’inden yararlanmak için başvuru yapan ihtiyaç sahibi ailelerin kartları ekiplerce adreslerine teslim edildi. 



Kartların adreslere teslimi koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında yapılırken, Sosyal Market’ten yararlanacak vatandaşların ne zaman ve hangi saatte alış veriş yapacakları ise telefonlarına gönderilen mesaj ile bildirilecek.



Kart dağıtımı yapan ekipler, vatandaşları alış veriş ile ilgili gönderilen bilgilendirme mesajına uygun şekilde markete gelmeleri ile ilgili bilgilendirdi. 



Öte yandan daha önce başvuran ve kartlarını teslim alan vatandaşlar ise Sosyal Market’inden alış verişlerini sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ise koronavirüs salgınının Türkiye’de görülmesi ile birlikte bu kapsamda tedbirler aldı. 
Müdürlük, eldiven ve maskesiz gelen vatandaşlara maske ve eldiven verirken, vatandaşlar markette bir bir alınıyor. Sıra bekleyen ihtiyaç sahibi vatandaşlardan da sosyal mesafenin korunması isteniyor.




Editör: Ahmet Şen
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