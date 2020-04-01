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Bu haber 01 Nisan 2020 16:00:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Soylu,Maaşını Bağışladı

Başkan Soylu, maaşını bağışlayarak kampanyaya destek oldu Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Milli Dayanışma” kampanyasına bir maaşını bağışlayarak destek verdi.

​Başkan Soylu,Maaşını Bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ulusa Sesleniş konuşmasında açıkladığı “Milli Dayanışma” kampanyasına bir destek de Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’dan geldi. Soylu, yaptığı açıklamada 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bir maaşını bağışladığını açıkladı. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hareket edildiği zaman her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğini ifade eden Başkan Soylu, bu zor günlerde herkesi kampamyaya destek olmaya davet etti. Büyük bir sağlık seferberliğinin sürdüğünü hatırlatan Başkan Soylu, "Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de etkisini artıran korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında her türlü tedbirin alındığı bu zorlu dönemde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bir nebzede olsa destek olmak adına ben de bir maaşımı bağışlama kararı aldım. Az çok demeden millet olarak kampanyaya destek vermeliyiz. Bu zor günlerde birlik olup sıkıntıların üstesinden hep birlikte gelmeliyiz." dedi.




Editör: Ahmet Şen
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