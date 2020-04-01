Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 01 Nisan 2020 15:21:58 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Valiliği Duyurdu 1000 TL'lik Ödeme Bugün Başladı

Şanlıurfa Valiliğinden, koronavirüs önlemleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin etkilenmemesi için hazırlanan sosyal yardım kapsamında belirli şartları karşılayan vatandaşlara yapılacak 1000 TL sosyal yardım ödemesi hakkında bir açıklama yapıldı.

​Şanlıurfa Valiliği Duyurdu 1000 TL'lik Ödeme Bugün Başladı

Yardımdan faydalanmak için herhangi bir başvuru alınmayacağı belirtilen açıklamada, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren PTT aracılığıyla yapılmaya başlayan ödemelerin ne şekilde yapılacağı hakkında şu bilgiler verildi:

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde, Aile, Çalıma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya konan Sosyal Yardım Paketi ile gerekli şartları taşıdığı daha önceden belirlenmiş olan hanelere 1000’er TL destek ödemesi yapmaya başlamıştır. 


 

Kimler 1000 TL'lik Ödeme Alabilecek?

Tüm hanelerimizde şartları taşıdığı daha önceden belirlenmiş olan vatandaşlarımızın T.C. Kimlik numaralarına PTT kanalıyla gönderilmeye başlayan ödemelerden, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1.000 TL ödeme yapılacaktır.



Ödeme tarihleri ihtiyaç sahibinin doğum yılının son rakamına göre belirlenmiştir. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan’da, 1 ve 6 olanlar 2 Nisan’da, 2 ve 7 olanlar 3 Nisan’da, 3 ve 8 olanlar 4 Nisan’da, 4 ve 9 olanlar 5 Nisan’da ihtiyaç ödemelerini PTT şubeleri ve PTT ATM’lerinden tahsil edebileceklerdir. PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL’lik desteği tüm kamu bankalarının ATM’lerinden komisyonsuz olarak çekebilecektir.



İşlemlerini internet veya ATM’den yapamayan vatandaşlarımızın PTT şubelerinde oluşturabileceği yoğunluğun önüne geçilebilmek amacıyla belirtilen ödeme gününden önce ödeme yapılmayacaktır. Destek Programı kapsamında yapılacak nakdi yardım ödemeleri 6 ay süre ile hesaplarda tutulacaktır. Bu sebeple vatandaşlarımızın yardımlarını almak için sabırlı davranmalarını ve bütün vatandaşlarımızın sosyal temasın en aza indirilmesi gerektiğini hatırlatıyor, vatandaşlarımızın tüm kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği olağanüstü mücadeleye katılarak kurallara uymasının önemli olduğunu vurguluyoruz.





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Karaköprü Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor
​Karaköprü Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor
Karaköprü Belediyesi'nin temizlik işleri araç filosuna yeni bir çöp toplama aracı eklendi.
​Eyyübiye Belediyesi Zabıta Ekipleri Denetimlerini Aralıksız Bir Şekilde Sürdürüyor
​Eyyübiye Belediyesi Zabıta Ekipleri Denetimlerini Aralıksız Bir Şekilde Sürdürüyor
Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, sağlık ve hijyen denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.
​Haliliye’de İhtiyaç Sahibi Ailelerin Kartları Adreslerine Teslim Edildi
​Haliliye’de İhtiyaç Sahibi Ailelerin Kartları Adreslerine Teslim Edildi
Haliliye Belediyesi, Sosyal Market’inden yararlanabilecek ihtiyaç sahibi vatandaşların kartlarını koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında adreslerine teslim etti.
​Başkan Soylu,Maaşını Bağışladı
​Başkan Soylu,Maaşını Bağışladı
Başkan Soylu, maaşını bağışlayarak kampanyaya destek oldu Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Milli Dayanışma” kampanyasına bir maaşını bağışlayarak destek verdi.
​Şanlıurfa Valiliği Duyurdu 1000 TL'lik Ödeme Bugün Başladı
​Şanlıurfa Valiliği Duyurdu 1000 TL'lik Ödeme Bugün Başladı
Şanlıurfa Valiliğinden, koronavirüs önlemleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin etkilenmemesi için hazırlanan sosyal yardım kapsamında belirli şartları karşılayan vatandaşlara yapılacak 1000 TL sosyal yardım ödemesi hakkında bir açıklama yapıldı.
Başkan Özyavuz İle 1 Yıl
Başkan Özyavuz İle 1 Yıl
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde cumhur ittifakından MHP Harran Belediye Başkanı seçilen Mahmut Özyavuz hizmette bugün itibariyle bir yılını doldurdu.
​Şanlıurfa’da Selde Mahsur Kalan Aile Botla Kurtarıldı
​Şanlıurfa’da Selde Mahsur Kalan Aile Botla Kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçe kırsalında dün gece etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel ortasında mahsur kalan 6 kişilik aile, itfaiye tarafından botlarla kurtarıldı.
​Koronavirüs Şanlıurfa’da Temizlik Ürünlerinin Satışını Artırdı
​Koronavirüs Şanlıurfa’da Temizlik Ürünlerinin Satışını Artırdı
Dünyayı endişeye sürükleyen korona virüsü nedeniyle hijyen ürünleri sabun, mendil, peçete, kağıt havlu ve maske çeşitleri Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yok satıyor.
​Şanlıurfa’daki Operasyonda Yakıt Deposundan Çıktı
​Şanlıurfa’daki Operasyonda Yakıt Deposundan Çıktı
Şanlıurfa’da 23 bin 917 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili 4 tır sürücüsü gözaltına alındı.
​Başkan Yardımcısı Aslıhan, Denetimde
​Başkan Yardımcısı Aslıhan, Denetimde
Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan, Eyyübiye’de buluna n park ve bahçeleri denetledi.
​Yapıcıer, A Haber’de Üretilen Maske ve Siperlikleri Anlattı
​Yapıcıer, A Haber’de Üretilen Maske ve Siperlikleri Anlattı
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, A Haberin konuğu oldu.
​Suriyelilere Corancoviruse Karşı Eldiven Ve Maske Dağıtıldı
​Suriyelilere Corancoviruse Karşı Eldiven Ve Maske Dağıtıldı
​Suriyelilere Corancoviruse Karşı Eldiven Ve Maske Dağıtıldı
​Karaköprü Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor
​Karaköprü Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor
​Eyyübiye Belediyesi Zabıta Ekipleri Denetimlerini Aralıksız Bir Şekilde Sürdürüyor
​Eyyübiye Belediyesi Zabıta Ekipleri Denetimlerini Aralıksız Bir Şekilde Sürdürüyor
​Haliliye’de İhtiyaç Sahibi Ailelerin Kartları Adreslerine Teslim Edildi
​Haliliye’de İhtiyaç Sahibi Ailelerin Kartları Adreslerine Teslim Edildi
​Başkan Soylu,Maaşını Bağışladı
​Başkan Soylu,Maaşını Bağışladı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿