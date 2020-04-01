​Şanlıurfa Valiliği Duyurdu 1000 TL'lik Ödeme Bugün Başladı

Kimler 1000 TL'lik Ödeme Alabilecek?

Yardımdan faydalanmak için herhangi bir başvuru alınmayacağı belirtilen açıklamada, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren PTT aracılığıyla yapılmaya başlayan ödemelerin ne şekilde yapılacağı hakkında şu bilgiler verildi:Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde, Aile, Çalıma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya konan Sosyal Yardım Paketi ile gerekli şartları taşıdığı daha önceden belirlenmiş olan hanelere 1000’er TL destek ödemesi yapmaya başlamıştır.Tüm hanelerimizde şartları taşıdığı daha önceden belirlenmiş olan vatandaşlarımızın T.C. Kimlik numaralarına PTT kanalıyla gönderilmeye başlayan ödemelerden, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1.000 TL ödeme yapılacaktır.Ödeme tarihleri ihtiyaç sahibinin doğum yılının son rakamına göre belirlenmiştir. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan’da, 1 ve 6 olanlar 2 Nisan’da, 2 ve 7 olanlar 3 Nisan’da, 3 ve 8 olanlar 4 Nisan’da, 4 ve 9 olanlar 5 Nisan’da ihtiyaç ödemelerini PTT şubeleri ve PTT ATM’lerinden tahsil edebileceklerdir. PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL’lik desteği tüm kamu bankalarının ATM’lerinden komisyonsuz olarak çekebilecektir.İşlemlerini internet veya ATM’den yapamayan vatandaşlarımızın PTT şubelerinde oluşturabileceği yoğunluğun önüne geçilebilmek amacıyla belirtilen ödeme gününden önce ödeme yapılmayacaktır. Destek Programı kapsamında yapılacak nakdi yardım ödemeleri 6 ay süre ile hesaplarda tutulacaktır. Bu sebeple vatandaşlarımızın yardımlarını almak için sabırlı davranmalarını ve bütün vatandaşlarımızın sosyal temasın en aza indirilmesi gerektiğini hatırlatıyor, vatandaşlarımızın tüm kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği olağanüstü mücadeleye katılarak kurallara uymasının önemli olduğunu vurguluyoruz.Editör: Ahmet Şen