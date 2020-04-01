Başkan Özyavuz İle 1 Yıl

Harran Belediye Başkanlığına adaylığını koyduğunda Harran ve Harran halkı için önem arz eden projelere imza atacağını kaydeden Başkan Özyavuz; geçen bir yılın sonunda hedefledikleri noktaya ulaştıklarını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz kıymetli Harranlılar; sizinle birlikte geçirdiğimiz birinci yılımızda Harran ilçemiz için şu projelerimizi hayata geçirdik;

1- ilçemize yeni Otogar Kazandırdık

2- Kaçak yapılarla mücadele ettik.

3- Çöp toplama çalışmalarımızı hızlandırdık.

4- ilçemiz için yeni çöp Konteynırları alarak, daha temiz bir Harran için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz.

5- İlçemiz genelinde cadde ve sokak temizliğine başladık ve çalışmalarımız programlı bir şekilde devam etmektedir.

6- ilçemiz genelinde haşere ve lavra ile mücadele kapsamında İlaçlama çalışmalarına başlattık ve program dâhilinde çalışmalarımız devam ediyor.

7- ilçemiz genelinde bulunan mahallelerimizin su sondajlarında bakım ve onarım çalışmalarımızı yaptık.

8- Sur önü temizlik çalışmalarımızı yaptık ve belli aralıklarla yapmaya devam ediyoruz.

9- Online kimlik, Logo ve ilçemizin tanıtımı için Harran simgeli posta pulumuzu bastırdık.

10- İlçemizin turizm belge tescilinin puanını 8C’den 9C ‘ ye taşıdık yeni turizm belgemizi aldık.

11- Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için İftar Çadırımızı kurarak yemek hizmetimizi verdik.

12- Her fırsatta emekçi esnaflarımızı ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulunuyoruz.

13- ilçemizin geneline hizmet veren Hayati Harrani aile mezarlığımızı yabani otlardan temizleme çalışmalarımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

14- Tarihi dokumuza uygun tütüncü esnafımıza kıl çadırdan yapılma yeni dükkânlar tahsis ettik.

15- ilçemize modern bir semt pazarı kazandırdık.

16- Harran için manevi değeri büyük olan Hayati Harrani türbe ve camisinde peyzaj çalışmamızı bitirdik ve hizmete açtık.

17- Harran için manevi değeri büyük olan Hz. Yakup kuyusun da peyzaj çalışmamızı bitirdik ve hizmete açtık.

18- Harran Gastronomi merkezimizde peyzaj çalışmamızı bitirdik ve hizmete açtık.

19- Harran ilçemizde bulunan tarihi Hac Ömer Avni Özyavuz camimizin restorasyon çalışmasını yaparak, ibadete açtık.

20- Harran ilçemiz için büyük önem arz eden, geniş çaplı Restoran ihtiyacını “Otağ Restoranımızı” açarak, karşılamış olduk.

21- Eski araç parkımızı yıkarak, Belediyemize yeni araç parkı kazandırdık.

22- ilçemize kazandırdığımız “Otağ Restoranımızın” peyzaj çalışmasını bitirdik.

23- Araç filomuzu güçlendirip Harranlı vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunabilmek için 7 yeni hizmet aracı aldık.

24- ilçemiz genelinde ağaçlandırma seferberliği başlatarak 10 bin ağacı toprakla buluşturduk.

25- ilçemize 4 mevsime uygun yeni otobüs durakları kazandırdık.

26- ilçemiz genelinde bulunan park ve bahçelerde bakım ve onarım çalışmasını bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine açtık.

27- Park ve Bahçelerimizde eksikleri giderip çok kamelya ve yeni oturma bankları kurduk.

28- Harran için manevi değeri büyük olan İmam Bakır türbesi ve camiinde çevre düzenlemesi ve mezarlık içi kilitli parke döşe çalışmamızı yaptık.

29- Vatandaşlarımız için parklarda WC, Mescit ve bebek bakım odaları inşa ettik.

30- 60 kırsal mahallemizin bağlantı yollarında asfalt bakım ve onarım çalışmamızı yaptık ve çalışmalarımız devam ediyor.

31- Kırsal mahallelerimizde 160 km stabilize yeni yol yaptık.

32- 10 Kırsal mahallemizde kilitli parke taş döşemesini bitirdik. Çalışmalarımız devam ediyor.

34- İlçe merkezi ve kırsal dâhil 18.000 M2 kilitli parke taşı döşedik.

35- İlçemizin tarihi estetiği için 4 bin M2 Arnavut taşı döşedik.

37- ilçemizde bulunan 300 çöl yak hastamıza özel paket gıda yardımında bulunduk.

38- Aile Destek Merkezimizde 120 Bayan kardeşimize istihdam sağladık.

39- Harran ilçemizin kanayan yarası olan 30 yıllık tapu sorununu çözdük.

40- Suriye Telabyad ve Rasulaynde 5 bin kişiye insani yardımlarımızı ulaştırdık.

41- Suriye’de bulunan Türk ordumuzun gözlem noktalarının alt ve üst yapıyı çalışmasını yaptık.

42- Harran’da Türk ve Suriyeli olmak üzere 500 aileye gıda ve giyim yardımı yaptık.

43- Önceliğimiz Eğitim sloganı ile 7 okullumuzda parke taşı, çevre düzenlemesi ve kamera sistemleri taktırdık.

44- Adını Harran ilçemizden alan Harran üniversitesinin 2019-2020 Akademik açılış yılını Harran ilçemizde gerçekleştirdik.

45- Harran ilçemizin girişine 17 Türk kurucularının anıtını ve devletlerinin bayraklarını diktik.

46- Daha önceden deforme olan15 Temmuz anıtını yeniledik.

47- Harran İlçemizde içerisinde Restoran ve cafe bulunan sosyal tesisimizin inşaatına başladık.

48- Harran Sur önü Peyzaj çalışmamıza başladık. (İlçemizin en uzun parkı olacaktır.)

49- Eski araç parkımızın yerine 20 adet dükkân oluşan modern Harran Belediyesi Çarşı için çalışmalarımızı başlattık.

50- Harran ilçemizde bulunan tarihi kümbet evlerimizi tekrardan turizme kazandırmak için restorasyon çalışmalarımıza başladık.

51- Harran Belediyesi Kültür merkezimizde öğrencilerimiz için çeşitli eğitici kurslar açtık.

52- İlçemizin tanıtımı için Türkiye geneli “Hayalindeki Harran’ın Resmini Çiz” konulu resim yarışması düzenledik.

53- İlçemizin geneline eşit hizmet verebilmek adına 30 adet taziye ve düğünlerde kullanılmak üzere 200 kişilik çadır aldık.

54- Gökçe, Bozceylan ve Ceylangözü mahalllerimizde inşa ettiğimiz kur’an kurslarımızı bitirerek hizmete açtık.

55- ilçe merkezi ve kırsal mahalllerimizde başta camilerimiz olmak üzere, kur’an kurslarımıza ve çok amaçlı kültür evlerimize inşaat malzemesi, halı ve klima yardımında bulunduk ve ihtiyaç halinde bulunmaya devam edeceğiz.

56- Dünya genelinde pandemi ilan edilen kovid 19 hastalığına karşı ilçemiz de bulunan bütün kurum cadde, sokak ve kaldırımlarda dezenfekte çalışmalarımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

Kıymetli Harranlı kardeşlerim bizler, sizler için çalışıyor ve çalışmaya devam edeceğiz. Allah’ın izniyle bu kötü günleri hep birlikte atlatıp bizleri bekleyen daha güzel günlere hep birlikte gireceğiz. Biz sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Sizlerde evlerinizde kalmaya devam ediniz. Seninle Nice Hizmet Dolu Yıllara Harranım” Dedi.