​Şanlıurfa’daki Operasyonda Yakıt Deposundan Çıktı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışması sonrası Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki 4 tır içerisinde gümrük kaçağı sigara olduğunu belirledi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda tırların gizli bölmelerinde 23 bin 917 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 tır sürücüsü ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.Editör: Ahmet Şen