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Bu haber 01 Nisan 2020 14:15:15 Tarihinde eklenmiştir.

​Koronavirüs Şanlıurfa’da Temizlik Ürünlerinin Satışını Artırdı

Dünyayı endişeye sürükleyen korona virüsü nedeniyle hijyen ürünleri sabun, mendil, peçete, kağıt havlu ve maske çeşitleri Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yok satıyor.

​Koronavirüs Şanlıurfa’da Temizlik Ürünlerinin Satışını Artırdı

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve ölümlere neden olan Korona virüs, temizlik ürünlerine rağbeti arttırıyor. Şu sıralar sabun, şampuan, deterjan, krem, kolonya ve deodorant talebinde patlama yaşanıyor. Korona virüsün sıvı sabun, ıslak mendil ile krem tüketimini katlandığına işaret eden temizlik ürünleri satıcısı Mehdi Ahmet Güven "Salgına karşı tedbirleri arasında ilk sırada yer alan hijyen konusunun herkesin gündemine girdiğini, buna bağlı olarak ilçe halkı temizlik ve hijyen ürünlerine yoğun rağbet gösteriyor” dedi.




Editör: Ahmet Şen
 
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​Koronavirüs Şanlıurfa’da Temizlik Ürünlerinin Satışını Artırdı
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