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Bu haber 01 Nisan 2020 12:18:14 Tarihinde eklenmiştir.

​Mutlu Yılmaz, Nihat Çakır'ı İstifaya davet etti: Urfaspor’u ben Kurtarırım

Urfaspor Eski Kalecisi ve bir dönem Urfaspor’un teknik direktörlüğünü yapan, takımın en büyük destekçilerinden olan Mutlu Yılmaz, Şanlıurfaspor Başkanı Nihat Çakır’ı istifaya davet etti. Yılmaz, Çakır’a “Sen istifa et Urfaspor’u ben kurtarırım” dedi.

​Mutlu Yılmaz, Nihat Çakır'ı İstifaya davet etti: Urfaspor’u ben Kurtarırım

Urfaspor Eski Kalecisi ve bir dönem Urfaspor’un teknik direktörlüğünü yapan, takımın en büyük destekçilerinden olan Mutlu Yılmaz, Şanlıurfaspor Başkanı Nihat Çakır’ı istifaya davet etti. Yılmaz yaptığı açıklamada, Nihat Çakır’ın Urfaspor’a bir şey kazandırmadığını, takımın bundan sonraki sürecinde takıma yardımcı olacağını ve takımı düştüğü durumdan kurtarmak için çabalayacağını ifade etti. 


 

Mutlu Yılmaz, Nihat Çakır’ı Bu Sözlerle İstifaya Davet Etti

"Evet Cenab'ı Allah inşallah bu koronavirüsü üzerimizden atar ama Şanlıurfaspor’umuzun şu anda koranavirüse yakalanması an meselesi."
 

“Şanlıurfaspor Yönetim Kurulu Ne Yaptı?”

"Andre Mack’ın bir alt lige düşürülmesi üzerine FİFA’ya verdiği yazı Nisan ayının 23’ünde dolacak. Mutlu yılmaz gerçekleri söyler ve gerçekler de her zaman acı verir. Yaklaşık üç aydır göreve gelen yönetim kurulumuz acaba bu süre içersinde neler yaptı? NE adımlar attı? Bu soruyu 7 ay ŞANLIURFASPOR’U yaşatma mücadelesi veren biri olarak sorma hakkına SAHİBİM. şu sıralar herkes suskun yönetim suskun acaba kornaya yenik düşüp bal ligine mi gidecegiz? Açıklama bu mu olacak ŞANLIURFASPOR’UMUZU yaşatma adına atılan bir adım yok."





 

“Tarihe Adını Kötü Yazdırmadan İstifa Et”

"Sayın Başkan Nihat Çakır seninle ayrı bir mesaimiz var. O durum ayrı, bu durum ayrı. Bu Şanlıurfa'nın tek sosyal faaliyeti olan ŞANLIURFASPOR, Mevcut Yönetimle barışık değilsin. Her şeyi ben bilirim mantığı yürütüyorsun. Tek başına bunu başaramayacaksın. Hani Sayın Başkan Mehmet Yılmaz'a demiştin ya; (DEMEDİM Mİ) sözünü sana hatırlatayım ve bende değer verdiğim kardeşim gibi gördüğüm sayın Nihat Çakır geç olmadan İSTİFA ET Tam Zaman'ı bırak (DEMEDİ DEME) Sana spor camiasında tek destek veren bendim bende şimdi seni İSTİFAYA Davet ediyorum. Vakit geç olmadan (DEMEDİ DEME ) tarihe adını kötü yazdırma bugüne kadar bir şey yapamadın. Bundan sonrada yapacağın bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Bugünden sonra herkes koronayla mücadele ederken ben de Şanlışehrimizin ŞANLI takımı ŞANLIURFASPOR’UMUZUN kurtuluşu için mücadele edeceğim. Bu böyle biline."






Editör: Ahmet Şen 
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Spor
​Mutlu Yılmaz, Nihat Çakır'ı İstifaya davet etti: Urfaspor’u ben Kurtarırım
​Mutlu Yılmaz, Nihat Çakır'ı İstifaya davet etti: Urfaspor’u ben Kurtarırım
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