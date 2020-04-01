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Bu haber 01 Nisan 2020 11:06:31 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Sel Felaketi Bitmiyor! 1 Köy Sular Altında Kaldı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Akziyaret köyü’nde gecenin geç saatlerinden başlayıp aralıksız devcam eden yağış köyün sular altında kalmasına sebep oldu.

​Şanlıurfa’da Sel Felaketi Bitmiyor! 1 Köy Sular Altında Kaldı

Şanlıurfa’nın son 1 hafta içerisinde aldığı yaşışlar sel felaketlerine neden oluyor. Son olarak Karaköprü ilçesine bağlı Akziyaret Köyü sular altında kaldı.



 

Akziyaret Köyü Sular Altında Kaldı

Akziyaret Köyünde dün geceden itibaren aralıksız devam eden sağanak yağış sele neden oldu. Sağanak yağış nedeniyle köyün ortasından geçen dere taştı. Derenin taşması ile köyün neredeyse tamamı sular altında kaldı. Evlerinde panik havası ile bir gece geçiren köy sakinlerinin tarım arazileri de zarar gördü. 



 

Yetkilerden Yardım Talep Edildi

Geçtiğimiz günlerde yine aynı köyde yaşanan sel felaketi ile beraber 1 hafta içerisinde 2 defa sel sularına maruz kalan köy sakinleri belirterek Devlet Su İşleri ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne seslenerek yardım ellerini uzatmalarını talep etti.





Editör: Ahmet Şen
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