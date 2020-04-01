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Bu haber 01 Nisan 2020 10:30:47 Tarihinde eklenmiştir.

Meteoroloji Uyardı: Tüm Yurtta Yağış Bekleniyor

​Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, tüm yurdun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Uyardı: Tüm Yurtta Yağış Bekleniyor

Yağışların, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. 


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Şanlıurfa: Hafif sağanak yağmur 11
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı 14
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 10
İzmir: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Adana: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Antalya: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 4
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 13
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