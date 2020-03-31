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Bu haber 31 Mart 2020 23:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfa Milletvekili Özşavlı, Urfalılar İçin Koronavirüse Rağmen Çalışıyoruz

​Urfa Milletvekili Özşavlı, "Urfalılar İçin Koronavirüse Rağmen Çalışıyoruz" dedi.

​Urfa Milletvekili Özşavlı, Urfalılar İçin Koronavirüse Rağmen Çalışıyoruz

Urfa Milletvekili Özşavlı, Koronavirüse rağmen Urfalılar için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
 
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs rağmen mecliste çalışmaya devam ediyor.
 
Dünya’da bir çok ülkeye diz çöktüren Koronavirüs, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çalışmalara engel olamadı. Gazi mecliste bulunan vekiller, gündemleri doğrultusunda çalışmaya devam ediyor. Bu süreçte aralıksız çalışan vekillerden biri de Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı oldu.
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden fotoğraf paylaşarak 'Koronavirüs rağmen Gazi mecliste sosyal mesafeyi de koruyarak çalışmaya devam ediyoruz' mesajı verdi.

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​Urfa Milletvekili Özşavlı, Urfalılar İçin Koronavirüse Rağmen Çalışıyoruz
​Urfa Milletvekili Özşavlı, Urfalılar İçin Koronavirüse Rağmen Çalışıyoruz
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