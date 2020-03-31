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Bu haber 31 Mart 2020 20:30:47 Tarihinde eklenmiştir.

Harran Belediyesi Halkın Sağlığı İçin Gece Gündüz Çalışıyor

Harran Belediyesi Halkın Sağlığı İçin Gece Gündüz Çalışıyor

Harran Belediyesi Halkın Sağlığı İçin Gece Gündüz Çalışıyor

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halk sağlığını tehdit eden korona virüsüne karşı tüm imkânlarını seferber eden Harran Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Dünya genelinde etkili olan Coronavirüs salgınından (Covid19) korunma tedbirleri kapsamında oluşturulan ekiplerle ilçe genelinde cadde ve sokakları sabunlu su ile dezenfekte çalışmalarına başladı.

Belediye ekipleri tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamuya açık alanlar, hizmet binaları, camiler ve ilçe otobüsleri korona virüs tedbirleri kapsamında düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

İlçe genelinde çalışmalarını hızlandıran temizlik işleri ve zabıta müdürlüğü ekipleri, bir yandan dezenfekte çalışmalarını sürdürürken diğer bir yanda ise halk sağlığını korumaya yönelik cadde, sokak, kaldırım ve otobüs duraklarını yıkayarak, Virüse karşı önlemlerini en üst safhada tutuyor.
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