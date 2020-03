Karaköprü Kızılay'ın Bir Gününe Şahit Olduk (Özel)

Şube Başkanı Yardım Dağıtımına Bizzat Katıldı

Hassasiyetimiz En Üst Düzeyde

Vatandaşlarımızın İhtiyaçlarını Gidermek İçin Seferber Oluyoruz

Zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde Kızılay aracılığı ile sosyal vefa programı çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yardımına koşan gönüllü ekipler ve bu ekiplerin başında bizzat duran Kızılay Karaköprü Şube Başkanı Av. Osman Aslan ile birlikte yardım kolilerinin dağıtımında bizzat katıldıkAvukat Osman Aslan yönetimindeki Şanlıurfa/Karaköprü Kızılayı'nın 1 gününe şahitlik etmek için çalışmalarına katıldık, Çalışmaya başlamadan önce muhabirimize maske ve eldiven gibi koruyucu ekipmanı taktıran şube yönetimi bizi ve yardım kolilerini alarak yollara düştüler.Vefa Sosyal Destek hattını arayarak yardım talebinde bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar ve yine salgından dolayı zor duruma düşen vatandaşlarımızın bir nebze olsa hayatını kolaylaştırmak için içerisinde gıda ve temizli malzemesi olan kolileri dağıtmaya çıktık.Yardım kolilerinin dağıtımına bizzat katılan Kızılay Karaköprü Şube Başkanı Av. Osman Aslan, yolda bizlere sosyal mesafe ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme konuşması yaptıktan sonra ilgili köye gittik. Orada kolileri dağıtırken her bir koli ihtiyaç sahibine teslim edilirken kolileri teslim eden görevli eldivenlerini değiştirip ellerini dezenfektan kullanarak dezenfekte ediyor. Sosyal mesafeyi koruma konusuna azami gayret gösteriyordu.Dağıtım çalışmalarına katılan Kızılay Karaköprü Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Çekici, Bizler vatandaşlarımıza yardım götürürken çok büyük hassasiyet gösteriyoruz, kaş yaparken göz çıkarmamak için gerekli tüm ünlemler alıyoruz. Örneğin, sahibine teslim edilmek üzere götürdüğümüz her koliyi doldurmadan önce dezenfekte ediyor gerekli temizlik işemleri yapıldıktan sonra söz konusu virüsü bir yerde bir yere taşımamak için her teslimat yaptığımız vatandaşımızın yanından ayrılırken hem kullandığımız eldiveni değiştiriyor hemde başta ellerimiz olmak üzere dezenfekte konusuna azami hassasiyet gösteriyoruz ve sosyal mesafe kuralına katı bir şekilde riayet ediyoruz" dedi.Kızılay Karaköprü Şube Başkanı Av. Osman Aslan, yaptığı açıklamada "Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlarımız Vefa Sosyal Destek hattı 112, 155, 156'yı aradıklarında Kızılay Karaköprü şubesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçları haber merkezimize düşmekte haber merkezinden de ilgili birimlere iletilmekte vatandaşlarımız Vefa Sosyal Destek hattını arayarak adreslerini bırakıyor bizlerde Karaköprü Kızılay olarak ihtiyaçlarını gidermek için seferber oluyoruz yine Karaköprü'deki Kızılay şubemize gelen vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz." dedi