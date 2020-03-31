Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 31 Mart 2020 20:17:54 Tarihinde eklenmiştir.

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle Türkiye'de vefat edenlerin sayısının 214'e yükseldiğini belirterek, "Toplam vaka sayısı 13 bin 531, iyileşen hasta sayısı 243 oldu" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün virüs nedeniyle 46 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, toplam test sayısının 92 bin 403, toplam vaka sayısının 13 bin 531, vefat sayısının 214, yoğun bakım hasta sayısının 847, entübe hasta sayısının 622, iyileşen hasta sayısının 243, bugünkü test sayısının 15 bin 422, bugünkü vaka sayısının 2 bin 704 ve bugünkü vefat sayısının 46 olduğunu bildirdi.

 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi
Başkan Özyavuz'dan Milli Dayanışma Kampanyasına Destek Geldi
Başkan Özyavuz'dan Milli Dayanışma Kampanyasına Destek Geldi
Başkan Özyavuz'dan Milli Dayanışma Kampanyasına Destek Geldi
Başkan Peltek “Koronavirüse Karşı Mücadele Ancak İşbirliğiyle Başarılı Sonuç Verebilir”
Başkan Peltek “Koronavirüse Karşı Mücadele Ancak İşbirliğiyle Başarılı Sonuç Verebilir”
Başkan Peltek “Koronavirüse Karşı Mücadele Ancak İşbirliğiyle Başarılı Sonuç Verebilir” dedi.
Polis, Dışarı Çıkan Yaşlı Adam Acımadı Cezayı Bastı
Polis, Dışarı Çıkan Yaşlı Adam Acımadı Cezayı Bastı
Korona Virüs önlemleri sebebiyle dışarı çıkması yasak olan 74 yaşındaki Ahmet Aydın, dışarı çıktığı için polis ekipleri tarafından para cezasına çarptırıldı.
Korona Günlerinde Gizli Ev Partisi Yaptılar
Korona Günlerinde Gizli Ev Partisi Yaptılar
Korona virüs tedbirlerine aldırış etmeden parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alınarak adli ve idari işlem başlatıldı. Zabıta ekipleri partinin düzenlendiği binayı mühürlerken, partiye katılan şahısların tespitine yönelik çalışmaları sürüyor.
​Kendisini İntihardan Kurtarmak İsteyen Polis Memurunu Bıçakladı
​Kendisini İntihardan Kurtarmak İsteyen Polis Memurunu Bıçakladı
Elinde bıçakla 5 katlı binanın teras katında intihar girişiminde bulunan genci kurtarmak isteyen polis memuru gencin atladığı sırada kolundan tutarak kurtardı. Atlamakta ısrarlı olan genç asılı kaldığı teras camında diğer elindeki bıçakla polis memurunu kolundan bıçaklayarak yaraladı.
​Vatandaşlar Tedirgin: Mezarlıktan Kadın Çığlıkları Geliyor
​Vatandaşlar Tedirgin: Mezarlıktan Kadın Çığlıkları Geliyor
Mezarlık içerisinde yükselen kadın çığlık sesleri paniğe neden oldu. Ellerinde silahlarla mezarlıkta inceleme yapan polis ekipleri gördükleri tabutların kapaklarını açıp içine baktı.
​Yüzü Maskeli Saldırganlar 2 Kuzene Silahlı Kumpas
​Yüzü Maskeli Saldırganlar 2 Kuzene Silahlı Kumpas
Yolda yürüyen iki kuzen, yüzü maskeli kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Kaçan gençlerden biri ayağından yaralandı.
​Siverek Kırsalında Aşırı Yağış Sele Dönüştü
​Siverek Kırsalında Aşırı Yağış Sele Dönüştü
​Siverek Kırsalında Aşırı Yağış Sele Dönüştü
Viranşehir'de trafik kazası; 1 ağır Yaralı
Viranşehir'de trafik kazası; 1 ağır Yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
​Meyve Sebze Halineköpüklü Dezenfekte
​Meyve Sebze Halineköpüklü Dezenfekte
Şanlıurfa’da korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında Sebze ve Meyve Hali’ni köpüklü su ile dezenfekte edildi.
Eyyübiye bir bina karantinaya alındı
Eyyübiye bir bina karantinaya alındı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir bina Corona şuphesi ile karantinaya alındı.
Urfa Milletvekili Özcan Güldürmeyin Bizleri
Urfa Milletvekili Özcan Güldürmeyin Bizleri
Vekil Özyavuz'dan Çiftçi'ye Müjde
Vekil Özyavuz'dan Çiftçi'ye Müjde
Harran Belediyesi Halkın Sağlığı İçin Gece Gündüz Çalışıyor
Harran Belediyesi Halkın Sağlığı İçin Gece Gündüz Çalışıyor
Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿