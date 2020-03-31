Urfa Milletvekili Özcan Güldürmeyin Bizleri

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasını eleştirenleri sert bir dille cevap verdi.Gezi Parkı Olayları ve PKK’nın ülkeye verdiği zararları görmezden gelenleri eleştiren vekil Özcan, “Siz mi düşünüyorsunuz bu milleti ve bu kutlu devleti. Güldürmeyin bizleri. Bu aziz millet sizleri de çok iyi biliyor” diyerek şunları söyledi;Sussak gönül razı değil, konuşsak tesiri yok. Lakin yine de konuşacağız, Susmayacağız, Gerçekleri bir bir haykıracağız… Peki bu zihniyete şaşırıyor muyuz? Tabi ki hayır. Ne zaman milletin derdiyle dertlendiler, Ne zaman devletin menfaatini gözettiler, Ne zaman nefislerini bir kenara bırakabildiler, Ne zaman milli birlik ve beraberliğe ortak oldular. Olmadılar, olamadılar, olduramadık...Maalesef bize göre mefta olan bu zihniyeti biz millet olarak böyle kabul ettik. Zaten aziz milletimiz sizlerden umudunu çok uzun yıllar önce kesti. Lakin siz ne iflah oldunuz, ne de aziz milletimizin çizdiği kutlu istikameti bulabildiniz.Siz ve sizin zihniyetiniz her daim millete rağmen siyaseti ilke edinmekten geri durmadı maalesef. Kahrolsun böylesi anlayış, Kahrolsun sizin bitmeyen kirli arzularınız. Bugün esnafın ve milletin yanındayız edebiyatını yapanları daha yakın zamanda onların tabiriyle ‘Gezi Direnişi’ bize göre ‘Gezi İhaneti’nde dükkanları yağmalarken en ön saflarda görmedik mi? Gezi ihanetinin bu ülkeye maliyeti 157 milyar dolar oldu.İşte bugün devleti ve hükümeti karalamaya çalışan, istifaya davet eden bu zihniyet dün esnafı ve ekonomiyi kirli işbirlikçilerle baltalarken bugünde kirli propaganda ile esnaf daha beter olsun derdindeler. Bu zihniyetin ne devlet, ne de millet diye bir gayesi var.Yine bölücü terör örgütü PKK’nın bu ülkeye maliyeti nedir biliyor musunuz? 400 Milyar TL... Bu zihniyet değil mi PKK uzantılarıyla kol kola girip milletine rağmen siyaset yapan, yine bu zihniyet değil mi şehirleri yıkan, Kahramanlarımızı şehit eden hainlere kol kanat geren.Ee siz mi düşünüyorsunuz bu milleti ve bu kutlu devleti. Güldürmeyin bizleri. Bu aziz millet sizleri de çok iyi biliyor, milleti için gecesini gündüzüne katanları da çok iyi biliyor. Allah sizleri ıslah etsin. Allah sizleri doğru yola sevk etsin.”