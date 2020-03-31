​Suriyelilere Corancoviruse Karşı Eldiven Ve Maske Dağıtıldı

Koronavirüs salgını karşısında Şanlıurfa’da alınan tedbirlerin aynısının uygulandığı Barış Pınarı bölgesinde, gıda ile doğrudan temas halindeki işletmelere maske, eldiven ve Arapça yazılı koronavirüs tedbirleri broşürleri dağıtılıyor.Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde bölgede faaliyet gösteren koordinatörlükler, bir yandan her iki ilçenin kamu kuruluşları, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürürken bir yandan da koronavirüs salgınına karşı alınan tedbir kararlarının hayata geçirilmesini temin ediyorlar.Tedbirler kapsamında Suriye tarafı ile giriş çıkışların tamamen kapatıldığı Telabyad ve Resulayn’da, halkın toplu olarak bulunduğu kahvehane, lokanta gibi işletmelerin faaliyetleri Türkiye ile eş zamanlı durdurulmuştu. Paket servis hizmeti veren lokanta, pastane ve tatlıcılar ile gıda satışı yapan esnafa yönelik hijyen ve sosyal mesafe kuralları konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yürüten ekipler, her iki ilçede de esnafa eldiven ve maske dağıtımı gerçekleştirdi.Bölgede tarımsal üretim, hayvancılık ve gıda denetimi konusunda faaliyetlerini aralıksız sürdüren Tarım ve Orman Koordinatörlüğü, Mahalli Meclislerin desteğiyle müracaatları alınan Suriyeli 1 Veteriner Hekimi, 2 Ziraat Mühendisi, 7 Ziraat Teknisyeni, 1 Veteriner Teknisyeni, 1 Ziraat Teknisyeni ile 2 Bilgisayar Teknisyenini de işe başlattı.Sağlık hizmetlerinin de büyük bir titizlikle verildiği bölgede, hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında da koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devem ediyor.