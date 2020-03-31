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Bu haber 31 Mart 2020 16:54:13 Tarihinde eklenmiştir.

Muhtar Eline Hortum Aldı; Kaldırım Dezenfekte Etti

Muhtar Eline Hortum Aldı; Kaldırım Dezenfekte Etti

Muhtar Eline Hortum Aldı; Kaldırım Dezenfekte Etti

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Hızmalı Köprü Mahalle Muhtarı Bedih Ercan belediye ekipleri ile birlikte cadde dezenfekte çalışmasına katıldı.
 
Dezenfekte aracının arkasından hortumla kaldırımları yıkayan Muhtar Bedih Ercan, vatandaşlardan takdir topladı. Muhtar Bedih Ercan, daha önce de yaptığı hizmetlerle mahalle sakinlerinden tam not aldı. Konuyla ilgili konuşan Muhtar Bedih Ercan, “Biz muhtarlar mahalle halkına hizmet için varız. Mahalle sakinlerinin eksiklerini sorunlarını ilgili mercilere ulaştırıp çözümü için çalışıyoruz.” dedi.
 
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