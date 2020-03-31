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Bu haber 31 Mart 2020 16:08:49 Tarihinde eklenmiştir.

Minik öğrenciler evde kal çağrısı yaptı

Minik öğrenciler evde kal çağrısı yaptı

Minik öğrenciler evde kal çağrısı yaptı

Şanlıurfa 2002 Vakıflar İlkokulu 4/c sınıf öğrencilerinden korana virüsten korunma amaçlı Sınıf öğretmenleri Mehmet Çakmak öncülüğünde evde kal çağrısı yaptı.
 
Türkiye’de korana virüs salgına karışı yapılan ‘Evde Kal uyarılarına Bir destekte minik öğrencilerden geldi. Şanlıurfa 2002 Vakıflar İlkokulu 4/C sınıfı öğrencileri öğretmenlerinin öncülüğünde evde kal çağrısı yaptı. Sınıf öğrencileri büyüklerinin yardım ila çektikleri videoyu öğretmenlerine gönderdi.
 
‘Çocuklarım için evde kalıyorum’
 
Şanlıurfa 2002 Vakıflar İlkokulu 4/c sınıf öğretmeni Mehmet Çakmak ‘Çocuklarımın hayallerini gerçekleştire bilmek ve umutlarını yeşertmek için evde kalıyorum, çocuklarımızı evde de eğite bileceğimize inanıyorum, zorunlu haller dışında dışarı çıkılmamasını çocuklarımızın geleciğini riske atmamamızı rica ediyorum Lütfen evde kalın” şeklinde konuştu.

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Kültür
Minik öğrenciler evde kal çağrısı yaptı
Minik öğrenciler evde kal çağrısı yaptı
Minik öğrenciler evde kal çağrısı yaptı
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