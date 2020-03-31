Urfa Büyükşehir Belediyesi Haberimizden Sonra Bakın Ne Yaptı. Korona virüsü hızla yayılırken Şanlıurfa’da toplu taşıma araçlarında skandal görüntüler oluşmuştu. Bu görüntüleri haberleştiren Urfa.com haber merkezimiz olayın çözümü noktasında büyük bir paya sahip oldu.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından haftalar öncesinde uygulamaya sokulan tek koltuk düzeni Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından da geç de olsa uygulamaya sokuldu. Otobüslerde adeta üstü üste binen yolcuların tarafımızca haberleştirilmesiyle nihayet Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi virüsün ciddiyetinin farkına vardı.