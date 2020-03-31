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Bu haber 31 Mart 2020 17:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfa Büyükşehir Belediyesi Haberimizden Sonra Bakın Ne Yaptı

​Urfa Büyükşehir Belediyesi Haberimizden Sonra Bakın Ne Yaptı.

​Urfa Büyükşehir Belediyesi Haberimizden Sonra Bakın Ne Yaptı

Urfa Büyükşehir Belediyesi Haberimizden Sonra Bakın Ne Yaptı. Korona virüsü hızla yayılırken Şanlıurfa’da toplu taşıma araçlarında skandal görüntüler oluşmuştu. Bu görüntüleri haberleştiren Urfa.com haber merkezimiz olayın çözümü noktasında büyük bir paya sahip oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından haftalar öncesinde uygulamaya sokulan tek koltuk düzeni Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından da geç de olsa uygulamaya sokuldu. Otobüslerde adeta üstü üste binen yolcuların tarafımızca haberleştirilmesiyle nihayet Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi virüsün ciddiyetinin farkına vardı.
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​Urfa Büyükşehir Belediyesi Haberimizden Sonra Bakın Ne Yaptı
​Urfa Büyükşehir Belediyesi Haberimizden Sonra Bakın Ne Yaptı
​Urfa Büyükşehir Belediyesi Haberimizden Sonra Bakın Ne Yaptı.
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Çekçekçilere Neden Müdahale Edilmiyor?
Çekçekçilere Neden Müdahale Edilmiyor?
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​Dünyada 50 Hastanede Remdesivir İlacı Korona Virüsünü Engellemek İçin Test Edilecek
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​Urfa Büyükşehir Belediyesi Haberimizden Sonra Bakın Ne Yaptı
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