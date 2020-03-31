Pazarcılar Koronavirüs’e Savaş Açtı

Herkes Üzerine Düşeni Yapmalı

Fiyatlarda oynama yapmadık

Pazarda ciddi önlemler alındı

Şanlıurfa Pazarcılar Dernek Başkanı Mehmet Emin Kızılateş, pazarlarda Koronavirüs ile iglili alınan önlemleri Urfa.com haber sitenize anlattı. Alınan önlemleri tamamen vatandaşın ve esnafın sağlığının korunmasına yönelik olduğunun altını özellikle çizen Başkan Kızılateş, “Esnaf ile birlikte el ele verdik Korona salgınına karşı alınan kurallara uyarak çalışıyoruz” dedi.Kendilerine bağlı Pazar alanlarında ciddi önlemler aldıklarını belirten Başkan Kızılateş, bizim amacımız ; devletimizin ve yerel yöneticilerimizin aldığı kararların uygulanması noktasında yardımcı olmaktır. Bu kurallar herkes için geçerlidir. Herkes kendi payına düşen sorumluluğu yerine getirirse bu salgının önüne geçilebilir. Aksi halde bizim için bir felaket olur.” diye konuştu.Pazarlarda diğer sektörlerde olduğu gibi fiyatlarda oynama olmadığını ve bunun kendileri tarafından denetlendiğini söyleyen Başkan Kızılateş, “Biz devlet olarak zor günlerden geçiyor. Bu salgın bütün dünyayım etkisi altına almış. Bu süreçte fırsatçılık yapıp ürün fiyatlarını katlamak vicdansızlıktır. Biz pazarcılar şimdiye kadar böyle bir şey yapmadık bundan sonrada yapmayacağız” şeklinde konuştu.Pazarda alınan önlemleri de anlatan Kızılateş, “Gördüğünüz gibi pazarımızda kurulu bulunan tezgahların önüne şerit çektik. İnsanlar tezgahlara yaklaşmıyor. Tezgahın arkasında bir önünde bir personel çalışıyor. Bunların elinde eldiven ağızlarında maske var. Bu şekilde vatandaş ne istiyorsa tartıp veriyorlar. Ürünleri elletmeden olası salgının önüne geçiyoruz” ifadelerine yer verdi.