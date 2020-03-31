Urfa’daki Korona Vaka Sayısı Açıklandı

Korovirüs vakaları her geçen gün hızla artarken, Şanlıurfa’da da bazı bölgeler karantinaya alınmıştı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin katıldığı canlı yayın programında karantinaya alınan bölgeleri açıklamış ancak vaka sayısı hakkında bilgi vermemişti.Türk Tabipler Birliği de sosyal medya hesabından hangi ilde kaç vaka bulunduğunu açıkladı. Açıklanan verilere göre Şanlıurfa’daki kamu hastanelerinde servis ve yoğun bakımlarda 70’e yakın şüpheli hasta takip edilmekte olup 6 pozitif hasta izleniyor.