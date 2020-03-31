​Kanser hastalarına 15 ‘Coronavirus’ önerisi

Tüm dünyayı tehdit eden Coronavirus (COVID-19), özellikle kanser hastalarında daha ağır seyredebilir ve hayati tehlikelere neden olabilir. Kanser hastalarının bağışıklık sistemlerinin zayıf olabileceğini, bu nedenle enfeksiyonlara daha yatkın olabildikleri için, hastaların daha dikkatli önlem almaları gerektiğini belirten Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şeref Kömürcü, “Kanser hastaları, bu dönemde çevreden izole olmalarının ve dengeli beslenmelerinin yanı sıra hijyen kurallarına her zamankinden çok daha fazla dikkat etmeliler” dedi.Dünyada en sık görülen kanserlerin başında sırasıyla; akciğer, meme, bağırsak, prostat ve deri kanserleri geliyor. Türkiye’de kadınlarda meme, akciğer, tiroit ve bağırsak kanserleri en sık görülen kanserler olarak sıralanırken; erkeklerde ise akciğer, prostat ve kolorektal kanserler başı çekiyor.Türkiye’de her yıl ortalama 200.000 yeni kanser tanısının konduğuna dikkat çeken Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şeref Kömürcü, kanser hastalarına Coronavirus’ten korunmaları için 15 öneride bulundu:Herhangi bir yere dokunduktan sonra ellerinizi 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayın. Su ve sabun olmayan yerlerde el dezenfektanları veya 80 derecelik kolonya da kullanabilirsiniz.Ellerinizle yüzünüze dokunmayın. Özellikle de göz, burun ve ağzınızla temas etmemeniz önemli. Virüs buralardan bulaşıyor.Aile bireyleri dahil, kimseyle tokalaşmayın, temas etmeyin. İnsanlarla aranıza en az 1-1 buçuk metre mesafe koyun.Mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmeyin.Öksüren, hapşıran insanlardan uzak durun. Virüs damlacık yoluyla size bulaşabilir. Gerekli durumlarda, özellikle de sokağa çıktığınızda maske kullanın.Kapalı ortamlardan uzak durun, kalabalık yerlerde bulunmayın.Şu dönem seyahat etmeyin.Bol su için.Hekiminizin önerdiği egzersizleri yapın. Egzersiz bağışıklık sistemini güçlendirir.İyi uyumaya dikkat edin. Sağlıklı bir uyku bağışıklık sistemini güçlendirir.Hekiminizin önerdiği meyve ve sebzelerden tüketin. Bağışıklık sisteminin güçlü olması için sağlıklı beslenmek önemli.Sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durun.Mümkün oldukça evde vakit geçirin, eve misafir kabul etmeyin.Acil durumlar dışında hastanelere gitmeyin. Kemoterapi, immünoterapi veya hedefe yönelik tedavilerinizi aksatmayın.Bu salgın döneminde, hastaneye gidiş gelişlerinizde mutlaka maske ve eldiven kullanın.Öksürük, ateş, nefes darlığı gibi şikayetleriniz olursa hekiminize başvurun.COVID-19 salgını döneminin geçici olduğunu düşünüp panik yapmayın, önlemlerinizi alın.