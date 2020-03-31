Başkan Özyavuz'dan Milli Dayanışma Kampanyasına Destek Geldi

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Milli Dayanışma Kampanyasına destek verdi. Özyavuz, 2 aylık maaşını kampanyaya bağışladığını açıkladı.Harran ilçe Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana Harran’ın kalkınması ve eksiklerinin tamamlanması adına gece gündüz çalışan Mahmut Özyavuz, yaptığı açıklama ile sadece Harran kalkınması ve geleceği ile ilgili çalışmadığını ortaya koydu.Başkan Özyavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği Milli Dayanışma Kampanyasına iki aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.