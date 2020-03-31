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Bu haber 31 Mart 2020 11:55:00 Tarihinde eklenmiştir.

Mehmetçik Bu Sefer Tarla Sürerek Vatandaşın İmdadına Yetişti

​Mehmetçikten Corona virüs nedeniyle evden çıkamayan yaşlı adamın tarlasını sürdü

Mehmetçik Bu Sefer Tarla Sürerek Vatandaşın İmdadına Yetişti

Erzurum'da, yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı bir vatandaşın tarlasını süren Mehmetçik traktör ile sürerek ekime hazırladı.
 
Koronavirüs önlemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların yiyecek, temizlik, ilaç gibi tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için Mehmetçik gece gündüz kırsalda çalışıyor.
 
Bu çalışmalar kapsamında jandarmanın 156 numaralı ihbar hattına gelen ihbarları değerlendiren Mehmetçikler, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların market ve eczane ihtiyaçlarını alıp evlerine kadar götürerek kendilerine her türlü desteği sunuyor.
 
Bu destekler kapsamında hizmet yelpazesini daha genişleten Mehmetçik tarlasını süremeyen yaşı bir vatandaşın yardımına koştu. Traktöre binen bir asker yaşlı vatandaşın tarlasını ekime hazır hale getirdi.

Editör: Ahmet Şen
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