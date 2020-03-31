​Hilvan'da Koronavirüs Önlemleri Kapsamında Sağlık Kurumları Dezenfekte Edildi

Çin'den dünyaya yayılan ve insan hayatını tehlike altına alan Koronavirüse karşı alınan tedbirler gün geçerek artıyor.Hilvan Belediyesi, Koronavirüse karşı aldığı tedbirler kapsamında, insanların günlük yaşam akışında zorunlu olarak gittikleri sağlık kurum ve kuruluşları temizlik İşleri müdürlüğü tarafından dezenfekte edildi. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekipler, sabahın erken saatlerinden itibaren Hilvan'ın çeşitli mahallelerinde bulunan Aile Sağlık Merkezleri, Devlet Hastanesi ve eczanelerde gerekli dezenfekte çalışmalarına gün boyunca devam etti.Alınan genel önlemlerle ilgili yazılı açıklamada bulunan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık 'Dünyanın başına bela olmuş ve tüm insanlığı tehdit eden Koronavirüse karşı ilçe genelinde almış olduğumuz tedbirleri artırarak sürdürüyoruz. Gerekli dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz, vatandaşların zorunlu olarak gidebilecekleri bölgelerde daha dikkatli bir şekilde hareket etmekte. Bu çerçevede, ilçemizdeki Devlet Hastanesi, Aile Sağlık Merkezleri ve eczaneler düzenli bir şekilde dezenfekte edilmektedir' dedi.Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmanın büyük tehlikeleri beraberinde getirebileceğini belirten Bayık 'Kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalın çağrısını yeniledi.