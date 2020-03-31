Haliliye'de Dezenfekte Çalışmaları Kırsala Kaydırıldı

Haliliye Belediyesi, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında başlattığı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler, merkez ve kırsal mahallelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan her geçen gün etki alanını genişleten ölümcül koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında merkez ve kırsal ayrımı yapmadan çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Ekipler bu çerçevede merkezde Ertuğrul Gazi kırsalda ise Şenocak, Kesme ve Dalbaşı mahallelerinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.Haliliye Belediyesinin pandemi ile mücadelesi merkez ve kırsal mahallelerde takdir toplamaya devam ediyor. Mahalle muhtarları belediye tarafından yürütülen çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler.Öte yandan salgınından korunma tedbirlerini en yüksek seviyeye çıkaran Haliliye Belediyesi mücadeleye aralıksız bir şekilde devam edeceği bildirildi.