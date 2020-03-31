80 Bin Hükümlüye ‘Virüs İzni' Geliyor

YÜZDE 75'İ CEZAEVİNDE...

YOĞUNLUK AZALACAK

Koronavirüs sebebiyle cezaevlerinden tahliyelerin başlatılması maksadıyla uzun zamandır bekleyen ceza infaz indirimi düzenlemesinin önümüzdeki bir-iki gün içinde Meclis gündemine alınması bekleniyor. Bu amaçla AK Parti’nin hukukçu kurmayları hafta sonunda da çalışarak, taslağa son şeklini verdi. Taslağın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da görüşüldükten sonra, bugün veya yarın TBMM Başkanlığına sunulacağı belirtiliyor.Ceza infaz indirimi düzenlemesi ile ilgili olarak geçen hafta cinsel suçlar ile tüm uyuşturucu suçlarının da kapsama dâhil edilebileceği tartışılmış, ancak bu teklife Cumhurbaşkanı şiddetle karşı çıkmıştı. Bu itiraz ve tepkilerden sonra AK Parti'nin, taslak üzerinde yaptığı yeni çalışmada tartışma konusu olan başlıkların infaz indirimine dâhil edilmemesi kararlaştırıldı. AK Parti'nin hukukçu kurmayları dün taslak üzerinde bir defa daha çalıştı. Edinilen bilgilere göre taslakta, kasten adam öldürme, terör, uyuşturucu ticareti ve cinsel suçların infazında değişiklik yapılmıyor.Bu suçları işleyenler cezalarının yüzde 75'ini yine cezaevinde geçirecek. Terörle ilgili her türlü suç, kadına-çocuğa yönelik şiddet ve cinsel saldırı, uyuşturucu imal edenler, ticaretini yapanlar ve kasten adam öldürme suçu dışındaki suçların cezalarının infaz süresi ise yüzde 50 olarak belirlendi. Ancak mükerrer işlenen suçlar, örgütlü suçlar (Mesela üç kişinin bir araya gelerek yağma suçu veya hırsızlık suçu işlemesi) ve uyuşturucu kullanımına yönelik suçlarda farklı bir indirim uygulanacak. Bu suçlardan ceza alanlar, mevcut düzenlemeye göre, cezalarının yüzde 75'ini cezaevinde geçiriyor. AK Parti'nin yeni hazırladığı taslakta ise, bu oranın yüzde 67'ye düşürülmesi öngörülüyor.Öte yandan salgın tehlikesine karşı cezaevlerindeki yoğunluğun azaltılmasına yönelik açık cezaevlerinde kalanlar için yeni bir formül gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, açık cezaevinde kalan 70-80 bin civarında hükümlüye geçici süre ile ev hapsi verilmesi tartışılıyor. Bu düzenleme taslakta yer alırsa, şartları uygun olanlar 30 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılarak evde infaz şartlarına tabi tutulacak.Adalet Bakanı'na bu süreyi iki ay daha uzatma yetkisi verilecek. Koronavirüs tehdidi geçtikten sonra ise bu kişiler, yeniden cezaevine alınacak. İnfaz paketinde bu konuda geçici bir madde eklenecek ve yasa çıktıktan sonra, açık cezaevinde kalanlardan kimlerin izinle ev hapsine alınacağı belirlenecek. Ardından da hızla bu kişiler izinli olarak ev hapsine gönderilecek. Ev hapsine gönderilenlerin takibi de mevzuattaki ‘Evde infaz' şartlarına göre yapılacak. Açık cezaevindeki yoğunluk giderildikten sonra bu kez kapalı cezaevlerindeki mahkûmların bir bölümü, virüs tehdidi geçene kadar açık cezaevine alınacak.