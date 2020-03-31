Başkan Peltek “Koronavirüse Karşı Mücadele Ancak İşbirliğiyle Başarılı Sonuç Verebilir”

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, global bir sorun haline gelerek tüm ekonomileri etkileyen yeni tip Koronavirüse (COVİD 19) karşı mücadelenin ancak işbirliğiyle başarılı sonuç verebileceğini söyledi.Başkan Peltek yazılı bir açıklama yaparak, vatandaşları Koronavirüsle mücadele sürecinde birbirine maddi ve manevi açıdan destek olmaya davet etti. Başkan Peltek, “Yeni tip Koronavirüs salgınına karşı hükümetin ve yerel yönetimlerin aldığı önlemlerle, inşallah en kısa zamanda ve en az kayıpla bu süreci atlatacağız.” dedi.Sürecin ekonomik boyutuyla ilgili de konuşan ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketiyle hükümetin desteklerini açıklamadan önce, TOBB Başkanımız Sn. M.Rifat Hisarcıkloğlu tarafından, Oda ve Borsalarımızdan talep edilen Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini minimize etmeye yönelik sorunlar ve çözüm önerileri de değerlendirildi. Bu minvalde 18 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız tarafından "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" içerisinde yer almıştır. TOBB tarafından dile getirilen ve Hükümetimiz tarafından 23 Mart 2020'den bu güne sonuçlanan taleplerimiz Resmi Web Sitemizde https://www.sutso.org.tr/haber/1683/tobbun-dile-getirdigi-hukumetimizin-sonuclandirdigi-talepler adresinde bilgilerinize sunulmuştur.” diye konuştu.Koronavirüs ile mücadele sürecinde, insanlığın yararına hizmet gerçekleştirdiği için evinde kalamayıp çalışanlara da teşekkürlerini dile getiren Başkan Peltek "Bu günlerde sağlığımız için fedakârlık yapan doktor, hemşire başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları, ekmek başta olmak üzere gıda üreticileri, sağlık ve temizlik malzemesi üreticileri, belediye temizlik görevlileri, perakende sektörü çalışanları, personellerimiz ve adını burada sayamadığım tüm herkese teşekkür ediyorum.” dedi.Editör: Ahmet Şen