Seyahat İzin Belgesi Otogar ve E-Devlet’te

Elektronik Başvuru

Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklarca yayınlanan genelge ve talimatlar doğrultusunda il genelinde tedbirler alan Şanlıurfa Valiliği, şehirlerarası otobüs ve hava yolu seyahati yapacak vatandaşlaraverilebilmesi için, Şanlıurfa Şehirlerarası Otogarındakurdu.Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı talimatlarıyla yapılan ek düzenlemeyle; tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları esas olacak, ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar,ndan seyahat izin belgesi alarak seyahat edebilecek. Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminali idari binasında kurulan Seyahat İzin Kurulu, otobüsle seyahat edecek vatandaşlara hizmet verecek.

Hava yolu veya şehirlerarası otobüsle seyahat zorunluluğu olan vatandaşların, “Seyahat İzin Belgesi” talepleri e-devlet üzerinden de alınmaya başladı. Başvurusunu e-devlet sistemi üzerinden yapmak isteyenler, www.turkiye.gov.tr sistemine girdikten sonra, arama kısmına “Seyahat İzin Belgesi” yazarak veya İçişleri Bakanlığı sayfasına giderek yeni başvuru adımı altındaki “Seyahat İzin Belgesi” linkiyle başvurularını yapabiliyor. e-devlet üzerinden yapılan başvurular sonucu oluşturulan izin belgeleri, başvuranlara elektronik ortamda iletiliyor.



Uçak seferlerine devam edilen havaalanlarında, havaalanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, Türk Hava Yolları, Emniyet Müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan Seyahat İzin Kurulları oluşturuldu. Oluşturulan kurullar, belirtilen şartları uyan vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi düzenlemeye başladı.



Ayrıca hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, seyahat izin kurullarına başvurmaları ve bu talebin ilgili kurulca uygun görülmesi halinde şehirlerarası seyahat edebilecek. Hizmetinin/görevinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama olmayacak.