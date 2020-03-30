Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 30 Mart 2020 22:57:26 Tarihinde eklenmiştir.

Seyahat İzin Belgesi Otogar ve E-Devlet’te

Seyahat İzin Belgesi Otogar ve E-Devlet’te

Seyahat İzin Belgesi Otogar ve E-Devlet’te

 
Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklarca yayınlanan genelge ve talimatlar doğrultusunda il genelinde tedbirler alan Şanlıurfa Valiliği, şehirlerarası otobüs ve hava yolu seyahati yapacak vatandaşlara “Seyahat İzin Belgesi” verilebilmesi için, Şanlıurfa Şehirlerarası Otogarında “Seyahat Müracaat Masası” kurdu.
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı talimatlarıyla yapılan ek düzenlemeyle; tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları esas olacak, ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar, “Seyahat İzin Kurulu”ndan seyahat izin belgesi alarak seyahat edebilecek. Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminali idari binasında kurulan Seyahat İzin Kurulu, otobüsle seyahat edecek vatandaşlara hizmet verecek. 

 

Elektronik Başvuru

Hava yolu veya şehirlerarası otobüsle seyahat zorunluluğu olan vatandaşların, “Seyahat İzin Belgesi” talepleri e-devlet üzerinden de alınmaya başladı. Başvurusunu e-devlet sistemi üzerinden yapmak isteyenler, www.turkiye.gov.tr sistemine girdikten sonra, arama kısmına “Seyahat İzin Belgesi” yazarak veya İçişleri Bakanlığı sayfasına giderek yeni başvuru adımı altındaki “Seyahat İzin Belgesi” linkiyle başvurularını yapabiliyor. e-devlet üzerinden yapılan başvurular sonucu oluşturulan izin belgeleri, başvuranlara elektronik ortamda iletiliyor.

Uçak seferlerine devam edilen havaalanlarında, havaalanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, Türk Hava Yolları, Emniyet Müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan Seyahat İzin Kurulları oluşturuldu. Oluşturulan kurullar, belirtilen şartları uyan vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi düzenlemeye başladı.

Ayrıca hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, seyahat izin kurullarına başvurmaları ve bu talebin ilgili kurulca uygun görülmesi halinde şehirlerarası seyahat edebilecek. Hizmetinin/görevinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama olmayacak.

Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Seyahat İzin Belgesi Otogar ve E-Devlet’te
Seyahat İzin Belgesi Otogar ve E-Devlet’te
Seyahat İzin Belgesi Otogar ve E-Devlet’te
​Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7 Aylık Maaşını Bağışladı
​Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7 Aylık Maaşını Bağışladı
​Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz' dedi.
​Türkiye’de Eski Bakan ve Eşi Korona Virüsüne Yakalandı
​Türkiye’de Eski Bakan ve Eşi Korona Virüsüne Yakalandı
Edinilen bilgilerde eski bakan ve eşinin korona virüsüne yakalandığı öğrenildi.
​Eyyübiye Belediyesi, Esnafa Maske Ve Eldiven Dağıtımını Sürdürüyor
​Eyyübiye Belediyesi, Esnafa Maske Ve Eldiven Dağıtımını Sürdürüyor
Eyyübiye Belediyesi, Koronavirüs (Covid- 19) salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki semt pazarlarına maske ve eldiven dağıtımını sürdürüyor.
Bakan Koca Son Rakamı Açıkladı! Ölü Sayısı Artıyor
Bakan Koca Son Rakamı Açıkladı! Ölü Sayısı Artıyor
Bakan Koca son rakamı açıkladı! Bugünkü vaka sayısı 1815, vefat sayısı 23
Urfalılara Evde Kalın Çağrıları Yapılıyor
Urfalılara Evde Kalın Çağrıları Yapılıyor
Urfalılara Evde Kalın Çağrıları Yapılıyor
​Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan 327 Vatandaşa Hizmet
​Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan 327 Vatandaşa Hizmet
​Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan 327 Vatandaşa Hizmet
Valilik Açıkladı: Urfa'da Hangi Tedbirler Alındı
Valilik Açıkladı: Urfa'da Hangi Tedbirler Alındı
​Şanlıurfa Valiliği, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından çeşitli önlemlerin aldığını açıkladı.
​Eyyübiye'de Esnafa Maske Ve Eldiven Dağıtıldı
​Eyyübiye'de Esnafa Maske Ve Eldiven Dağıtıldı
Eyyübiye Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki semt pazarlarına maske ve eldiven dağıtımını sürdürüyor.
Balıklıgöl Yalnızlığa Gömüldü
Balıklıgöl Yalnızlığa Gömüldü
Şanlıurfa’da korona virüs nedeniyle kentin en işlek meydanı olan Topçu Meydanı ile yoğunluğun yaşandığı Balıklıgöl boş kaldı.
Urfa’da Koronavirüse inat davul zurnalı halay çektiler
Urfa’da Koronavirüse inat davul zurnalı halay çektiler
Urfa’da Koronavirüse inat davul zurnalı halay çektiler
Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Ve Çığ Uyarısı Yapıldı.
Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Ve Çığ Uyarısı Yapıldı.
Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Ve Çığ Uyarısı Yapıldı.
​Kredi Kartı Borcu Olanlar Dikkat! Yıl Sonuna Kadar Ödemeyebilirsiniz
​Kredi Kartı Borcu Olanlar Dikkat! Yıl Sonuna Kadar Ödemeyebilirsiniz
Şanlıurfa'da Artık TC Kimlik Numarasının Son Hanesine Göre Para Çekilecek
Şanlıurfa'da Artık TC Kimlik Numarasının Son Hanesine Göre Para Çekilecek
Seyahat İzin Belgesi Otogar ve E-Devlet’te
Seyahat İzin Belgesi Otogar ve E-Devlet’te
​Siverekli Fırıncıdan Örnek Davranış! 1 Aylık Ekmek Bedava
​Siverekli Fırıncıdan Örnek Davranış! 1 Aylık Ekmek Bedava
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿