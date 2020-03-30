​Bu Kadarına da Pes! Karaköprü’de Dezenfekte Sadece Belediye Birimlerine

Karaköprü Belediyesi Kendi Birimlerini Dezenfekte Etti

Karaköprü Belediye ilçeyi Dezenfekte Edecek mi?

Şanlıurfa’da Karaköprü Belediyesi korona virüs önlemleri kapsamında ilçeyi dezenfekte ettiği ile ilgili görselleri kamuoyu ile yayınlamıştı.Edinilen bilgilere göre Karaköprü Belediye çalışanları, Karaköprü’de bulunan İtfaiye Dairesi Başkanlığı Karaköprü İlçe Amirliği’ni dezenfekte edip medyaya Karaköprü ilçesini dezenfekte ettik diye göstermesi tepkilere neden oldu. Belediyenin kamuoyuyla paylaştığı görüntülerde kendi birimlerinin bulunduğu çevreyi 100 metreye kadar temizleyip fotoğraflar çekildikten sonra söz konusu konumu terk ettikleri görüntülendi.Söz konusu görüntülerden sonra Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin konu ile ilgili yapacağı açıklama merak konusu haline gelirken, vatandaşlar Karaköprü’de bulunan binaların dezenfekte edilmesi konusunda ısrarcı davrandıkları ve gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini bir kez daha üzerine bastırarak dile getirdi.Editör: Ahmet Şen