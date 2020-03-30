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Bu haber 30 Mart 2020 21:30:45 Tarihinde eklenmiştir.

​Bağlı: Bakanlık Onay Verdi, Yaşlılarımızın İhtiyaçları Yerine Getirilecek

Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakan yardımcısı Selim Bağlı'nın corona virüs salgını kapsamında imza attığı önlem ve destek paketleri büyük takdir topluyor.

​Bağlı: Bakanlık Onay Verdi, Yaşlılarımızın İhtiyaçları Yerine Getirilecek

Öncelikli olarak kimsesizler yurdundaki çocukların sağlıkları için gerekli bütün önlemlerin alınması için derhal harekete geçen Bağlı hemen ardından engelli vatandaşlarımızın bu süreçte çok daha fazla hırpalanmamaları içinde bir dizi önlem paketini devreye soktu.


 

Yaşlıların her Türlü İhtiyacı yerine Getirilecek

Sokağa çıkmaları yönündeki yasak sonrası ciddi sıkıntılar yaşayan yaşlılarımızı da unutmayan Selim Bağlı yaşlılarımızın her türlü ihtiyaçlarının eksiksiz yerine getirilmesi için bakanlık olarak hızlı bir çalışma başlattı.

4 yıllık SGK başkanlığı sürecindeki başarıları ile dikkat çeken Bağlı'nın bu süreçte verdiği mücadele büyük takdir topluyor. 





Editör: Ahmet Şen
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​Bağlı: Bakanlık Onay Verdi, Yaşlılarımızın İhtiyaçları Yerine Getirilecek
​Bağlı: Bakanlık Onay Verdi, Yaşlılarımızın İhtiyaçları Yerine Getirilecek
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