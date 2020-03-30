​Şanlıurfa Büyükşehir Çalışanları, Allah'a Emanet

Belediye Çalışanları Tedbirsiz Çalışıyor

Belediye Çalışanları Denetlemiyor Mu?

Korona virüsten korunma kapsamında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkı tedbirler alınıyor. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilerin, vatandaşlara örnek olması adına sağlık güvenliği tedbirlerini uygulayıp uygulamadığı daha da dikkat çekiyor.Söz konusu sağlık güvenliği tedbirini almayan belediye çalışanları Şanlıurfa’da görüntülendi. Bugün çekilen görüntülerde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde çalışan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı çalışanları maske, eldiven gibi koruyucu tedbirleri uygulamadan çim biçtiler.Çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekmesi ile elimize ulaşan görüntülerde çalışanların, sosyal mesafeyi de hiçe saydıkları görülüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının canını hiçe saymasına göz yumması tepkilere neden olurken, gerekli sağlık güvenliği malzemelerinin belediye tarafından personellere ücretsiz temin edilip edilmediği soruldu.Editör: Ahmet Şen