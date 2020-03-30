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Bu haber 30 Mart 2020 19:50:14 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Büyükşehir Çalışanları, Allah'a Emanet

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi park ve Bahçeler Daire Başkanlığı çalışanları hiçbir sağlık önlemi almadan parklarda çim biçiyorlar. Korona virüsünün kol gezdiği ülkemizde belediye çalışanlarının maskesiz eldivensiz çalışması ve bu durum denetlenmemesi tepkileri de beraberinde getirdi.

​Şanlıurfa Büyükşehir Çalışanları, Allah'a Emanet

Korona virüsten korunma kapsamında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkı tedbirler alınıyor. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilerin, vatandaşlara örnek olması adına sağlık güvenliği tedbirlerini uygulayıp uygulamadığı daha da dikkat çekiyor. 



 

Belediye Çalışanları Tedbirsiz Çalışıyor

Söz konusu sağlık güvenliği tedbirini almayan belediye çalışanları Şanlıurfa’da görüntülendi. Bugün çekilen görüntülerde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde çalışan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı çalışanları maske, eldiven gibi koruyucu tedbirleri uygulamadan çim biçtiler.







 

Belediye Çalışanları Denetlemiyor Mu?

Çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekmesi ile elimize ulaşan görüntülerde çalışanların, sosyal mesafeyi de hiçe saydıkları görülüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının canını hiçe saymasına göz yumması tepkilere neden olurken, gerekli sağlık güvenliği malzemelerinin belediye tarafından personellere ücretsiz temin edilip edilmediği soruldu.





Editör: Ahmet Şen 
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