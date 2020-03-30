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Bu haber 30 Mart 2020 16:06:16 Tarihinde eklenmiştir.

Harran’da Corona Tedbirleri Sıklaştı

Dünyada pek çok ülkeyi etkisi altına alan ve pandemi ilan edilen korona virüsüne karşı Harran Belediyesi, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Harran’da Corona Tedbirleri Sıklaştı

Harran Belediyesi, Çin ve İtalya’da etkisini gösteren korona virüs hastalığına karşı alınan tedbirleri artırdı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Türkiye’de korona virüs görüldüğünü açıklamasıyla birlikte harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede bulunan kamu binaları, Aile sağlık merkezleri, Harran devlet hastanesi ve okulların ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerine devam ediyor. 



Çalışmalarını sıklaştıran ekipler, bugünde ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarının yanında cadde ve sokaklarıyıkayarak, ilaçladı. 


Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, “Harran Belediyesi olarak korona virüsüne karşı tüm ekiplerimizle gerekli tedbirleri ivedilikle aldık. Hazırlanan dezenfeksiyon solüsyonu ile 4 kişilik bir ekibimizbaşta kamu kurumlarımız olmak üzere aile sağlık merkezlerimiz, Pazar yerlerimiz, cadde ve sokaklarımızda ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Başlatmış olduğumuz ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarımız Virüs tehlikesi geçene kadarhep devam edecektir. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemlidir. Bizler sizler için dışardayız, sizlerde lütfen evinizde kalınız.” Dedi.  



Editör: Ahmet Şen 
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