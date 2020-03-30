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Bu haber 30 Mart 2020 16:00:04 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’nın Korona Virüs Korkusu Yok! Banka Önünü Ana Baba Günü

Korona virüsüne karşı tedbirler üst seviye çıkarılırken, Şanlıurfa’da bulunan bankanın önünde uzun kuyrukların oluşması tedirginlik yarattı. Banka önünde yakın temas halinde olan vatandaşların virüs kapma olasılığında bu virüsü kendi evlerine taşıyacağı endişesi de ayrı bir tedirginliğe neden oldu.

​Şanlıurfa’nın Korona Virüs Korkusu Yok! Banka Önünü Ana Baba Günü

Korona virüse karşı alınan tedbirler arasında bankalara 1’den fazla insanın giremeyeceği dışarıda olan kuyruklarda da sosyal mesafenin korunması gerektiği kararı alınmıştı. 



 

Şanlıurfa’da Kurala Uyulmuyor

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Asfalt caddesindeki bir bankanın önünde bugün uzun kuyruklar oluştu. Bankada işlem yaptırmak isteyen insanlar içeriye tek tek alınırken işlem sırası bekleyen vatandaşlar da kapı önünde bekliyorlar. Görüntülerde dikkatlerden kaçamayan şey ise kapıda bekleyen vatandaşların 1 metre sosyal mesafe kuralına uymaması oldu. Sıra halinde içeriye alınan vatandaşlar mecburen birlerine temas etmek zorunda kalıyorlar. Vatandaşlar sıra kaybetmemek için kuyruklarda temas halinde olurken, bu temas sonucunda virüs kapıp evlerine taşıma olasılığı da artıyor.



Bankanın önü ana baba gününe dönerken, görevlilerin vatandaşları uyarmaması da dikkatlerden kaçmadı.









Editör: Ahmet Şen 
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​Şanlıurfa’nın Korona Virüs Korkusu Yok! Banka Önünü Ana Baba Günü
​Şanlıurfa’nın Korona Virüs Korkusu Yok! Banka Önünü Ana Baba Günü
Korona virüsüne karşı tedbirler üst seviye çıkarılırken, Şanlıurfa’da bulunan bankanın önünde uzun kuyrukların oluşması tedirginlik yarattı. Banka önünde yakın temas halinde olan vatandaşların virüs kapma olasılığında bu virüsü kendi evlerine taşıyacağı endişesi de ayrı bir tedirginliğe neden oldu.
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