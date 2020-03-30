​Şanlıurfa’nın Korona Virüs Korkusu Yok! Banka Önünü Ana Baba Günü

Şanlıurfa’da Kurala Uyulmuyor

Korona virüse karşı alınan tedbirler arasında bankalara 1’den fazla insanın giremeyeceği dışarıda olan kuyruklarda da sosyal mesafenin korunması gerektiği kararı alınmıştı.Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Asfalt caddesindeki bir bankanın önünde bugün uzun kuyruklar oluştu. Bankada işlem yaptırmak isteyen insanlar içeriye tek tek alınırken işlem sırası bekleyen vatandaşlar da kapı önünde bekliyorlar. Görüntülerde dikkatlerden kaçamayan şey ise kapıda bekleyen vatandaşların 1 metre sosyal mesafe kuralına uymaması oldu. Sıra halinde içeriye alınan vatandaşlar mecburen birlerine temas etmek zorunda kalıyorlar. Vatandaşlar sıra kaybetmemek için kuyruklarda temas halinde olurken, bu temas sonucunda virüs kapıp evlerine taşıma olasılığı da artıyor.Bankanın önü ana baba gününe dönerken, görevlilerin vatandaşları uyarmaması da dikkatlerden kaçmadı.Editör: Ahmet Şen