​Şanlıurfa’da Korona Virüs Şüphesi! Ateşi Yüksek Çıkınca Güvenlik Önlemi Alındı

Ateşi Yüksek Çıkınca Güvenlik Önlemi Alıp Hastaneye Götürdüler

Merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde ismi öğrenilmeyen adam, baş ağrısı şikayeti ile sağlık ocağına başvurdu.Aile hekimi tarafında ateşi ölçülen adamın ateşi yüksek çıkınca, Korona virüs şüphesi nedeniyle sağlık ekiplerine ve emniyet ekipleri bildirdi. Sağlık ocağına giden ekipler korona virüs şüphelisi adamı güvenlik önlemleri altında ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürüldü. Hastanede doktorlar tarafından karantinaya alınan adamın test sonuçlar doğrultusunda teşhis konulacağı bildirildi.Editör: Ahmet Şen