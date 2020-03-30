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Bu haber 30 Mart 2020 15:01:11 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Korona Virüs Şüphesi! Ateşi Yüksek Çıkınca Güvenlik Önlemi Alındı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde baş ağrısı şikayeti ile aile hekimine başvuran adamın ateşi yüksek çıkınca korona virüs şüphesiyle güvenlik önlemleri altında sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

​Şanlıurfa’da Korona Virüs Şüphesi! Ateşi Yüksek Çıkınca Güvenlik Önlemi Alındı

Merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde ismi öğrenilmeyen adam, baş ağrısı şikayeti ile sağlık ocağına başvurdu. 



 

Ateşi Yüksek Çıkınca Güvenlik Önlemi Alıp Hastaneye Götürdüler

Aile hekimi tarafında ateşi ölçülen adamın ateşi yüksek çıkınca, Korona virüs şüphesi nedeniyle sağlık ekiplerine ve emniyet ekipleri bildirdi. Sağlık ocağına giden ekipler korona virüs şüphelisi adamı güvenlik önlemleri altında ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürüldü. Hastanede doktorlar tarafından karantinaya alınan adamın test sonuçlar doğrultusunda teşhis konulacağı bildirildi. 




Editör: Ahmet Şen 
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​Şanlıurfa’da Korona Virüs Şüphesi! Ateşi Yüksek Çıkınca Güvenlik Önlemi Alındı
​Şanlıurfa’da Korona Virüs Şüphesi! Ateşi Yüksek Çıkınca Güvenlik Önlemi Alındı
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