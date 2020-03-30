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Bu haber 30 Mart 2020 13:45:16 Tarihinde eklenmiştir.

Polis, Dışarı Çıkan Yaşlı Adam Acımadı Cezayı Bastı

Korona Virüs önlemleri sebebiyle dışarı çıkması yasak olan 74 yaşındaki Ahmet Aydın, dışarı çıktığı için polis ekipleri tarafından para cezasına çarptırıldı.

Polis, Dışarı Çıkan Yaşlı Adam Acımadı Cezayı Bastı

Edinilen bilgilere göre, 74 yaşındaki Ahmet Aydın, düştüğü diş dolgusunu yaptırmak için Sivas Örtülüpınar Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan özel bir diş kliniğine gitti. 

 

Yasaklara Uymayan Yaşlı Adam Para Cezası Yedi

Diş kliniği çalışanları Aydın’ı korona virüs önlemleri kapsamında kliniğe almayarak dışarıda beklemesi için uyardı. Bir süre dışarıda bekleyen Aydın, diş kliniğine girmekte ısrarcı oldu. Bunun üzerine klinik çalışanları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Aydın’ı apartmandan dışarı çıkartarak 392 lira idari para cezası uyguladı. Daha sonra ekipler tarafından dışarı çıkmaması konusunda uyarılan Aydın’ı polis ekipleri evine bıraktı.

 

Dolgum Düştüğü İçin Buraya Geldim 

Ahmet Aydın, diş dolgusunu yaptırmak için kliniğe gittiğini ifade ederek, “Dişim sızladı, dolgum düştü. Onu yaptırmak için bir arkadaş istasyon caddesinde var dedi. Hemen buraya geldim. Çalışanlara sorunumu anlattım, onlar da bekleyin dedi” şeklinde konuştu. 






Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Polis, Dışarı Çıkan Yaşlı Adam Acımadı Cezayı Bastı
Polis, Dışarı Çıkan Yaşlı Adam Acımadı Cezayı Bastı
Korona Virüs önlemleri sebebiyle dışarı çıkması yasak olan 74 yaşındaki Ahmet Aydın, dışarı çıktığı için polis ekipleri tarafından para cezasına çarptırıldı.
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