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Bu haber 30 Mart 2020 12:00:19 Tarihinde eklenmiştir.

Korona Günlerinde Gizli Ev Partisi Yaptılar

Korona virüs tedbirlerine aldırış etmeden parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alınarak adli ve idari işlem başlatıldı. Zabıta ekipleri partinin düzenlendiği binayı mühürlerken, partiye katılan şahısların tespitine yönelik çalışmaları sürüyor.

Korona Günlerinde Gizli Ev Partisi Yaptılar

Çin'in Wuhan kentinden çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle yetkililer sürekli olarak evde kalınması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi yönünde uyarlarda bulunurken, bir grup genç ise uyarılara aldırış etmeden ev tutarak parti düzenledi. Büyükçekmece Bahçelievler Mahallesi Zencefil Sokak'taki bir binada düzenlenen partide sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan gençler ifşa olunca, polis ekipleri harekete geçti.



 

Partide bulunan 11 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı

Sosyal medya görüntülerini inceleyen polis ekipleri, uyarılara aldırış etmeden parti düzenleyenleri belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda partiyi organize ettiği tespit edilen şüpheli M.S., M.E.Ç., partide DJ'lik yapan T.A. ile birlikte partiye katılan Y.Ü., E.K., C.D., Ö.A.Y., Ö.Ö., S.U., Y.K. ve ikamet sorumlusu İ.Y. isimli şüpheliler hakkında idari ve adli işlem başlatıldı.



 

Şüpheliler sağlık kontrolüne götürüldü

Gözaltına alınan şüphelilere bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma nedeniyle umumi hıfzıssıhha kanunu gereğince adli ve idari işlem uygulandı. Polis merkezinde ifadeleri alınan şüpheliler akşam saatlerinde sağlık kontrolüne götürüldü.


 

Parti yapılan ev mühürlendi

Zabıta ekipleri tedbirlere aldırış etmeden parti düzenlenen binada yapılan incelemenin ardından mühürledi. Polis ekipleri partiye katılan diğer şahısları belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


 

“Sosyal medyadan dolayı amacını aşmıştır”

Partiye dair açıklamalarda bulunan avukat Abdullah Burak Akça, “Malum bir villada bazı vatandaşların kendi aralarında yaptıkları bir eğlence, sosyal medyaya yansıması sonucu ne yazık ki toplumda büyük tepki toplamıştır. Bazı şahıslar Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sonrası emniyet müdürlüğünde ifadeleri alınmıştır. Yaklaşık 10 tanesi ifadesi alındıktan sonra salınmıştır. Müvekkilim Mehmet Emin Çağlayan'da o dosya kapsamında emniyette işlemleri devam etmektedir. Ortada bir kabahat söz konusudur. Sosyal medyadan dolayı amacını aşmıştır. Kesinlikle bir parti ticari amaç söz konusu değildir” dedi.






Editör: Ahmet Şen  
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Asayiş
Korona Günlerinde Gizli Ev Partisi Yaptılar
Korona Günlerinde Gizli Ev Partisi Yaptılar
Korona virüs tedbirlerine aldırış etmeden parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alınarak adli ve idari işlem başlatıldı. Zabıta ekipleri partinin düzenlendiği binayı mühürlerken, partiye katılan şahısların tespitine yönelik çalışmaları sürüyor.
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