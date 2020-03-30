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Bu haber 30 Mart 2020 09:10:32 Tarihinde eklenmiştir.

​Vatandaşlar Tedirgin: Mezarlıktan Kadın Çığlıkları Geliyor

Mezarlık içerisinde yükselen kadın çığlık sesleri paniğe neden oldu. Ellerinde silahlarla mezarlıkta inceleme yapan polis ekipleri gördükleri tabutların kapaklarını açıp içine baktı.

​Vatandaşlar Tedirgin: Mezarlıktan Kadın Çığlıkları Geliyor

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman!ın Karapınar Mahallesi Karapınar Mezarlığı içerisinden kadın çığlık sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. 


 

Üstü Kapalı Tabutlar Arandı 

Olay yerine gelen polis ekipleri sırtlarındaki tabancalarını ellerine alarak olası bir duruma karşı mezarlıkta arama yaptı. Dakikalarca mezarlıkta arama yapan polis ekipleri burada bulunan üstü kapalı tabutlarında kapaklarını açarak inceledi. Didik didik aranan mezarlık içerisinde herhangi bir olayla karşılaşılmadı. Polis ekipleri daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 



Editör: Ahmet Şen 
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